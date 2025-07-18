鉅亨網編譯段智恆 2025-07-18 02:00

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《華爾街日報》(WSJ) 周四 (17 日) 報導，OpenAI 宣布推出最新人工智慧 (AI) 代理人「ChatGPT Agent」，具備自動執行任務、整理網路資訊、製作 Excel 報表與 PowerPoint 簡報等功能，進一步挑戰企業 AI 應用領域，並與微軟 (MSFT-US)、Salesforce(CRM-US) 等商業軟體巨擘展開正面競爭。

ChatGPT進化啦！一鍵搞定簡報與報表 挑戰微軟商業工具(圖：REUTERS/TPG)

OpenAI 表示，這款全新 Agent 服務即日起向 Pro、Plus 與 Team 用戶開放，預計今夏稍晚擴展至企業與教育用戶。ChatGPT Agent 可透過內建瀏覽器自主存取網路、點擊、捲動與輸入資料，就如同真人操作電腦，並結合過去的「Operator」與「Deep Research」能力，具備強化的資訊整合與資料研究功能。

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支援財務分析與報表簡報 強化與人類協作

OpenAI 產品經理 Neel Ajjarapu 表示，ChatGPT Agent 尤其擅長處理如初級財務分析、競爭對手研究等任務，能在短時間內完成原本需要花一整晚才能完成的工作，提升企業效率。例如，使用者可要求它「查看行事曆，根據近期新聞準備客戶會議簡報」，或是「分析三家競爭對手並製作投影片」。

OpenAI 產品長 Kevin Weil 指出，這項新功能是將 ChatGPT 從單純問答工具，進化為能實際執行任務的里程碑。未來，企業用戶可用它來自動生成初步簡報或試算表草稿，再由人類細部編修，節省大量前置作業時間。

微軟與 OpenAI 競合關係再受矚目

ChatGPT Agent 的推出，也讓 OpenAI 與合作夥伴微軟之間的微妙關係再受關注。微軟旗下 Copilot 同樣具備 Office 檔案生成與編輯能力，如今 OpenAI 推出相似功能，恐加劇雙方在企業市場的競爭。OpenAI 則強調，這些功能純粹為滿足用戶溝通需求，並不意在與微軟正面對抗。