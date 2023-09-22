iPhone15今正式開賣 中國「黃牛」加價人民幣700元搶購Pro Max

蘋果 (AAPL-US) 四款 iPhone 15 系列機型周五（22 日）正式發售，在深圳益田假日廣場蘋果直營店，店內人滿為患，且「黃牛」現蹤，加價人民幣（下同）700 元搶購 Pro Max。

據《每日經濟新聞》報導，在深圳益田假日廣場蘋果直營店，幾名「黃牛」看到從蘋果店拿到新機的消費者，會主動上前回收新機。一名「黃牛」說：「iPhone 15 Pro Max 加價 700 元左右，藍色不要，512GB 最好，1TB 不好賣」。至於 iPhone 15 及 iPhone 15 Pro，很多「黃牛」不收。

現場也有「黃牛」說，可以原價回收 iPhone 15 Pro，可以加價 600 元回收 iPhone 15 Pro Max（256GB），藍色機型（512GB）最多加 400-500 元。

記者以購買新機為由隨機採訪現場幾位「黃牛」，其中一位表示，iPhone 15Pro Max 要買的話，得加價 1,500 元起，iPhone 15 Pro 加價 1,000 元。但實際上，「黃牛」根據具體機型的顏色與儲存容量，回收 iPhone 15 Pro Max 普遍僅加價 500-700 元。也就是說，「黃牛」賣掉一支手機幾乎可以淨賺一倍價差。

近年來智慧手機市場遇寒冬。IDC 發布的最新報告，下調 2023 年全球智慧手機出貨量預估，稱「2023 年全球智慧手機出貨量為 11.5 億支，年降 4.7%，寫下十年新低」。

儘管智慧手機整體市場持續低迷，但 600 美元以上高階市場受到的影響較小。IDC 說，第 2 季中國 600 美元以上高階手機的市占率達到 23.1%，較去年同期增加 3.1 個百分點。

在各廠商排名方面，中國高階市場主要被蘋果佔據。今年上半年，在中國 600 美元以上手機市場中，前五名分別是蘋果、華為、OPPO、小米及榮耀，分別占 67%、15.6%、4.2%、3.7%、3.2%。不過，Mate 60 系列將是華為回歸高階市場的開端。

招商電子的報告指出：「基於供應鏈追蹤，2023 年 Mate 60 系列核心零部件備貨預期已上修超 800 萬，我們判斷華為 Mate 60 系列今年年內終端出貨預期有望達 600 萬，整體華為手機銷量有望達 4,000 萬（含 Nova 等系列）。基於市場需求趨勢以及供應鏈產能，我們判斷 2024 年 Mate/P 系列出貨有望接近 2,000 萬，整體華為手機 24 年銷量有望達 5,000-6,000 萬。」

華為將在 9 月 25 日舉辦秋季全場景新品發表會，屆時關於 Mate 60 系列新機的更多配置、功能也將浮出水面。目前華為官方發布的消息顯示，Mate 60 系列採用衛星通訊等前沿技術，在消費者追捧下，首批新機也在極短時間內售罄。可以預見的是，蘋果在第 4 季將再度面對華為發起的挑戰。