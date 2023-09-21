旅遊榮景恐難提升美國廉航獲利水平

旅遊業的繁榮為美國航空業者帶進豐厚的利潤，但 Frontier (ULCC-US) 和 Spirit (SAVE-US) 等廉航正在努力恢復長期獲利。

這使得其中部分業者開始評估推出高價商品，像是頭等艙座位、顧客休息室和自有品牌食品；不過預計票價仍將是訂位的主要驅動力。

超低成本航空公司以極低的票價提供簡約的體驗，並收取高額的輔助服務費用。

原本它們會被認為是後疫情的大贏家，但持續的營運限制加劇了成本壓力，因此必須尋找新的高利潤收入來源。

隨著消費者更願意在旅遊上揮霍，對高級客艙的需求也增加。再加上飛往歐洲和亞洲的航班訂位量飆升，達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和美國航空 (AAL-US) 等傳統航空公司得以緩解通膨壓力。

但廉價航空公司缺乏這些產品。

Frontier 執行長畢佛 (Barry Biffle) 表示，雖然他不會投資長程客機，但休閒旅客更願意花錢購買國內航班的頭等艙座位，這令他感到震驚。

他表示，Frontier 正在「非常仔細地」觀察這股趨勢，如果這種趨勢持續多年，將考慮增加高價座位。

同樣，總部位於明尼亞波利斯的超低成本航空公司 Sun Country 則在考慮開設機場休息室並提供品牌食品和飲料。執行長布里克 (Jude Bricker) 表示，對即使是對旅行體驗進行微小改進，服務的需求也增加了一倍。

然而，這些產品會削弱傳統樸實無華的商業模式，而這種模式在疫情爆發前為廉航公司的獲利提供了動力。而且它們還面臨成本上漲的風險。

畢佛認為增加高價座位是一個「重大決定」，也是一個「相當昂貴」的舉動。這就是為什麼他不準備「一夕間」改變 Frontier 的商業模式。

同時，他正在加速降低成本。Frontier 計劃改造其網絡，以允許幾乎所有飛機每晚返回各自的站點，以控制干擾因素並節省資金。