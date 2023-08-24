再度受到Spirit零件問題拖累 波音737交機時程將被迫順延

波音公司 (BA-US) 警告，由於涉及其最大供應商 Spirit AeroSystems (SPR-US) 的最新質量問題，近期 737 MAX 噴氣式飛機的交機時程將被順延。

部分華爾街分析師警告，這可能會給波音 737 年度 450 架飛機交機目​​標上限帶來壓力，不過該飛機製造商表示正在評估這個目標。

繼去年供應鏈問題迫使波音公司調整目標後，這已是波音公司連續第二年檢討交機目標。最新的質量問題是由於某些飛機的後壓力艙壁上的孔洞形狀不正確造成的。

艙壁是密封加壓艙後部的結構。這些零件由 Spirit 製造，該公司在周四 (24 日) 盤前交易下跌 6%。

但並非所有 737 機身都會受到影響，因為 Spirit 使用多家供應商來生產後壓力艙壁。

波音公司認為，該缺陷僅限於其最暢銷的 MAX 8 型號的一部分，但正在評估較舊型號的 737 下一代噴氣式飛機是否也受到影響。

花旗分析師古爾斯基 (Jason Gursky) 在報告中表示：「目前該問題的近期和長期財務影響還處於早期階段，但對於成品額機來說，修復可能需要幾周的時間。」

這個缺陷也給供應商 Spirit 帶來更大的壓力；該公司今年因另一個質量問題而遭受財務打擊。

本月稍早，由於工人罷工，該公司預測年度現金流將黯淡，股價大跌 27%。然而，該公司周三 (23 日) 排除了最新問題對其今年交貨目標範圍產生任何重大影響的可能性。