高盛將Fed降息預期 推延至2024年第四季

高盛經濟學家表示，預期美國聯準會 (Fed) 將於明年第四季開始降息週期，而不是先前預測的第二季。

Fed 週三將基準利率維持在 5.25% - 5.5% 不變，並預計明年僅降息 50 個基點，低於先前估計的整整一個百分點。

以 Jan Hatzius 為首的高盛經濟學家在一份報告中表示，Fed 似乎不再認為貨幣政策緊縮可能會拖累明年的經濟成長，削弱了支持降息的理由。這意味著通膨必須較先前預期的進一步下降，Fed 才可能降息。

Fed 主席鮑爾在記者會上解釋，2024 年降息預期幅度減縮，主因是 Fed 官員對經濟成長的樂觀態度，而不是來自對頑固通膨日益的擔憂。「總體而言，更強勁的經濟活動意味著我們必須在利率方面採取更多措施，這就是這次會議向大眾說明的。」

過去 18 個月的多數時間內，Fed 始終把對抗通膨視為首要之務，過程中也將聯邦基金利率從去年初接近零的水平，大幅推高至 5% 以上，並隨著近月通膨趨緩而放慢升息步調。央行的季度預測顯示，今年利率仍有可能再次上調至 5.50%-5.75% 的高峰區間。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 認為，未來幾個月，Fed 可能必須繼續調升基準利率，以對抗持續存在的通膨。

富國銀行投資研究 (Wells Fargo Investment Institute) 全球固定收益策略主管 Brian Rehling 認為， Fed 今年還會再升息 1 次，利率將比市場目前預期的還要更高，且持續時間更久。一旦經濟數據惡化，Fed 就會開始降息，但他認為確切時機很難判定。

Nuveen 投資長 Saira Malike 也說，在任何降息之前，更有可能還會再升息 1 次，因通膨仍遠高於 Fed 的目標水平。2024 年的利率將處在高檔但保持穩定。