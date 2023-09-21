FTC反壟斷訴訟當前 亞馬遜放棄向自配送賣家收費2%計畫

亞馬遜發言人周三 (20 日) 表示，公司正取消對自配送 (FBM) 商家收取額外費用的計畫，表明該電商巨擘在反壟斷審查日益嚴厲的情況下，採取較謹慎的營運方式。

亞馬遜 (AMZN-US) 8 月時本來計劃自 10 月 1 日起對自配送 (FBM) 商家每筆訂單徵收 2% 費用，並稱此舉是為了避免成本上升。

然而，亞馬遜發言人周三改口表示：「經審慎考慮後，我們決定不收取該計畫預定的費用，確保賣家情緒不受該計畫影響。」

在亞馬遜放棄對 FBM 商家收費之際，該公司正面臨美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的潛在訴訟。

亞馬遜的自配送 (FBM) 服務指賣家在收到買家訂單後，自行將商品從賣家手中發貨給買家。

與其相反的是亞馬遜物流 (FBA)，指賣家將商品批量發送至亞馬遜營運中心之後，由亞馬遜負責幫助賣家存放商品；當商品售出後，由亞馬遜完成訂單分揀、包裝和配送，並為這些商品提供買家諮詢、退貨等客戶服務，幫助賣家節省人力、物力和財力。

另外，原本該計畫的收費對象也適用 Prime 自配送商家 (SFP)，即第三方商家具有 Prime 會員資格，商品發貨方式由賣家自理，無須使用 FBA 倉，只須符合亞馬遜相關規定，其上架的商品就可打上 Prime 標誌，具備參與亞馬遜「今日特惠」的資格，從而獲得更多曝光度。

亞馬遜因涉嫌在其平台上偏愛自家商品，冷落第三方賣家商品而遭批評。根據《華爾街日報》報導，由於亞馬遜針對反壟斷索賠沒有做出任何讓步，FTC 預計本月稍晚對對亞馬遜提起訴訟。

亞馬遜周三股價下跌 1.70%，收每股 135.29 美元，盤後續跌 0.2% 左右，但今年迄今仍有 61% 漲幅。