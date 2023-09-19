亞馬遜下月10-11日推會員購物促銷活動 沃爾瑪加碼回應

亞馬遜 (AMZN-US) 表示將於 10 月 10 日和 11 日舉辦為期兩天的「Prime 會員大優惠日 (Prime Big Deals Day)」。

此前亞馬遜已於 7 月 11 日至 12 日舉行 Prime Day 夏季促銷活動，年底也還會接著最重要的年底購物季。

亞馬遜 2022 年大概也在這段時間舉辦優惠活動，去年 10 月亞馬遜的活動名稱是「Prime 搶先體驗特賣 (Prime Early Access Sale)」。

根據亞馬遜聲明，今年的 Prime Day 銷售將擴展到套用「Buy with Prime」功能的合作夥伴，購物者已可在公司官網看到一些 Prime Day 優惠。

(Buy with Prime 功能將免費送貨和其他功能擴展到其他非亞馬遜的購物網站)

在經歷幾季疲軟後，亞馬遜的電商業務已顯示一些走強的跡象。6 月季度線上銷售額為 530 億美元，年增率達 4%。根據 FactSet 追蹤，華爾街預期 9 月季度線上商店營收 (含 Prime Day) 為 567 億美元，年增率 6.1%。

不願亞馬遜專美於前，沃爾瑪 (WMT-US) 周一也對亞馬遜的聲明做出回應，推出「沃爾瑪特惠 - 假期啟動」的促銷活動計畫，將於 10 月 9 日晚上開始直至 10 月 12 日，亦即在亞馬遜活動前一天開跑，並且延續至亞馬遜活動結束後隔一天才終止。

亞馬遜周一下跌 0.29%，收每股 139.98 美元。 今年迄今該股約上漲 67%。