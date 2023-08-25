美券商喊買！同業還在忙商品耗損問題 亞馬遜已更高效履行訂單

美國券商 Piper Sandler 認為，亞馬遜 (AMZN-US) 運輸和履行訂單方面變得更加高效，較同業競爭優勢，因此其股價應有更大上漲空間。

分析師 Thomas Champion 維持亞馬遜股票「加碼」評級，並目標價自 175 美元上調至 185 美元，意味周四 (24 日) 收盤價 131.84 美元仍有 40% 上漲空間。該股周四收低 2.72%，今年迄今上漲近 57%。

Champion 周四研究報告指出：「現在是買進時間點。」

Champion 說：「回顧第二季財報電話會議內容，我們發現亞馬遜運輸和履行 (Shipping & Fulfillment) 成本效率方面可能達到新門檻，我們看到的證據是，毛利率和今年第三季增量的營業利益預期是該公司迄今最強數據。」

亞馬遜執行長賈西 (Andrew Jassy) 本月 3 日在財報電話會議上表示，公司在降低訂單履行成本上取得「有意義的改善」，其中包括將履行和運輸網絡自美國單一國家，轉為 8 個獨立地區，為更小地區提供服務。

Champion 也樂觀看待該公司提高市佔率的潛力。

Champion 提道，執行長賈西指出交付速度越快，客戶彈性越高，亞馬遜的投資拉高與同業相較的客服優勢，其中一些同業現在還在處理損耗問題。(損耗是指因盜竊和錯誤而造成的商品損失問題。)