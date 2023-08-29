省成本又催生訂閱！亞馬遜調升非Prime會員免運門檻至35美元

根據官網通知，戮力降低成本的亞馬遜 (AMZN-US) 在部分市場已將非 Prime 會員的免運門檻調升至最低 35 美元。

目前為止，亞馬遜非 Prime 會員的免運門檻普遍為 25 美元，Prime 會員的福利則無任何變化，支付年費 139 美元即可享受免運和其他服務。

亞馬遜發言人 Kristina Pressentin 證實，該公司正在部分市場測試非 Prime 會員免運門檻調升至最低 35 美元的作法。

亞馬遜聲明表示：「我們不斷評估自身產品並依據評估結果進行調整，Prime 會員仍可持續享受逾 3 億件商品免運服務，其中數千萬商品可免費享受當日或隔日送達的服務。」

該消息首見於電商時事通訊《Ecommercebytes》。

在銷售放緩和經濟前景不確定的情況下，亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 開始廣泛審查公司各種開銷，其節省成本的手段包括：裁員 2.7 萬人、凍結企業招聘，暫停或取消一些實驗項目。

亞馬遜也開始對低於 150 美元的生鮮商品訂單收取運費，並對部分退貨至 UPS 店舖的顧客收取費用。

此回提高非 Prime 會員免運門檻，可望促使更多購物者訂閱 Prime 會員計畫，因 Prime 會員除了免運服務、兩日內到貨服務，還能免費收看 Prime 串流媒體以及其他福利。

亞馬遜表示，2021 年全球 Prime 會員人數超過 2 億人。根據最新財報，亞馬遜訂閱服務 (含 Prime 會員) 營收約 99 億美元。

這並非亞馬遜首次調整非 Prime 會員的免運門檻，2016 年亞馬遜曾將該門檻自 35 美元提高到 49 美元，一年後恢復至 35 美元，接著又將其降至 25 美元，以求提高對沃爾瑪 (WMT-US) 的競爭力。

沃爾瑪對非 Walmart + 會員也設有 35 美元的免運門檻。