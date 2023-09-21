摩根大通CEO：美國通膨頑強 Fed需要升息更多次

摩根大通 (JPMorgan) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周三 (20 日) 表示，未來幾個月，聯準會 (Fed) 可能必須繼續調升基準利率，以對抗持續存在的通膨。

戴蒙在底特律經濟俱樂部 (Detroit Economic Club) 主辦的活動上表示，Fed 在剛開始升息時晚了一步，過去 18 個月的快速升息才讓他們迎頭趕上。

戴蒙這番言論是在 Fed 宣布按兵不動之前發表，Fed 周三將利率維持在 5.25%-5.50% 目標區間不變，並且暗示年底前還會再升息 1 碼，利率也可能再更長一段時間內維持在較高水平。

戴蒙認為，利率比現在還要更高的機率已經更大。「我指的是從現在開始的四個月、六個月後，通膨率將來到 4%，但出於一些原因，它不會下滑。」

過去 18 個月的多數時間內，Fed 始終把對抗通膨視為首要之務，過程中也將聯邦基金利率從去年初接近零的水平，大幅推高至 5% 以上，並隨著近月通膨趨緩而放慢升息步調。

戴蒙過去一年多來不斷警告，曠日持久的烏克蘭戰爭與其他地緣政治緊張局勢，將繼續為美國帶來龐大阻力，他也在今年稍早的致股東信中表示，這樣的情況令人感到不安。

戴蒙說：「我們擁有非常強大的經濟，但今天和明天不能混為一談，明天的事是否以及何時會影響到當前經濟，我們等著看。」

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