〈美股盤後〉Fed鷹派暫停升息 美債殖利率攀高重創科技股 那指挫逾1.5%

聯準會 (Fed) 周三 (20 日) 宣布維持利率不變，但暗示年底前將再度升息後，對 Fed 利率政策較敏感的美國 2 年期公債殖利率觸及 2006 年新高，大型科技股領跌，那斯達克綜合指數終場收跌 1.5%，標普 500 指數也跌近 1%。

美國聯準會公布最新會議結果，將聯邦基金利率目標區間維持在 5.25%-5.5%，一如市場預期，而最新點陣圖顯示，19 名決策委員中有 12 人預測今年還會再升息一次，然後在 2024 年降息兩次，較 6 月給出的預測減少兩次，顯示利率處在高檔的時間將比原先預期還要更久。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，官員們準備在適當的情況下進一步升息，並將利率維持在限制性水平，直到確定通膨可持續回落並實現 2% 目標。

談到經濟展望，鮑爾認為美國還是有可能出現軟著陸，但這並非他的基準情境。鮑爾發言期間，三大指數下滑至盤中低點，且尾盤延續跌勢。

標普 500 指數的 11 大板塊，由對利率較敏感的通訊服務和科技股領跌，消費必需品和醫療保健股為少數亮點。

其他消息面，隨著美國政府再度面臨關門危機，白宮周三發出嚴厲警告，稱關鍵的聯邦支出計畫可能因此遭受威脅。

白宮表示，若國會無法達成協議，現役軍人和聯邦執法人員將被迫無薪工作，聯邦緊急事務管理署 (FEMA) 的賑災基金 (Disaster Relief Fund) 也可能耗盡，進而影響救災作業。

周三 (20 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數的通訊服務及科技板塊，終場分別下跌 1.89% 和 1.77%。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王齊收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 2.00%；Meta Platforms(META-US)跌 1.77%；Alphabet(GOOGL-US)跌 3.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.70%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.40%。

道瓊成分股由英特爾領跌。英特爾 (INTC-US) 跌 4.54%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.40%；高盛 (GS-US) 跌 1.52%；美國運通 (AXP-US) 跌 1.33%；3M(MMM-US)跌 1.24%；Salesforce(CRM-US)跌 1.24%；聯合健康 (UNH-US) 漲 2.39%；安進 (AMGN-US) 漲 2.71%；IBM(IBM-US)漲 2.26%。

費半成分股盡墨。英特爾 (INTC-US) 跌 4.54%；輝達 (NVDA-US) 跌 2.94%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 2.13%；博通 (AVGO-US) 跌 1.66%；美光 (MU-US) 跌 1.46%；高通 (QCOM-US) 跌 1.35%；超微 (AMD-US) 跌 1.25%；台積電 ADR(TSM-US)跌 1.00%；德儀 (TXN-US) 跌 0.64%；應材 (AMAT-US) 跌 0.54%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.00%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.05%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.97%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.27%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 收盤挫逾 4.5%。該公司在本周舉行的創新日上發布一系列與人工智慧 (AI) 晶片相關的消息，分析師對於這家晶片商能否在 AI 領域挑戰輝達的同時，捍衛核心市場並發展半導體製造業務，仍抱持懷疑態度。

自動化行銷平台 Klaviyo(KVYO-US)掛牌首日收漲 9.2%。這家新創公司藉由首次公開發行 (IPO) 實現 5.67 億美元的籌資目標，這也是繼安謀、生鮮雜貨配送商 Instacart 的母公司 Maplebear 之後，近期的第三起新創 IPO。安謀 (ARM-US) 周三收盤下跌 4.10%，Maplebear(CART-US)下跌 10.68%。

IBM(IBM-US) 收漲 2.26%。RBC Capital Markets 周三給予 IBM「優於大盤」(Outperform) 的評等，目標價為 188 美元，以周三收盤價來看，還有約 25% 的上漲空間。

分析師看好 IBM 在技術生態系統中的競爭地位和獨特性，認為 IBM 的軟體業務遭到低估，尤其是該公司在 AI 和支出優化方面所扮演的角色，

全球全球化妝品和香水龍頭 Coty(COTY-US) 收漲 4.45%。擁有 Burberry、Gucci 等品牌香水的 Coty 調升全年銷售展望，看好對精品香水的需求持續強勁。

經濟數據

無

華爾街分析

FHN Financial 總體經濟策略師 Will Compernolle 說：「整體而言，這是我們所預期的『鷹派暫停升息』(hawkish skip)。只因為點陣圖預測 2023 年還會再升息一次，不代表這一定就是終點利率，明年初可能還會有更多升息。」

TradeStation 市場策略全球主管 David Russell 稱：「今日略顯鷹派的 Fed 聲明，反映上次會議以來我們在經濟方面所看到的強勁勢頭。決策官員現在沒有誘因轉向鴿派，尤其是在油價上漲、汽車業罷工可能推高薪資和汽車售價的情況下。」

BOK Financial 投資長 Brian Henderson 表示：「Fed 今年稍晚仍面臨升息壓力，即使利率處在高檔，只要經濟維持強勁態勢的時間越長，人們就會懷疑 Fed 是否採取足夠措施來壓制通膨。」

高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 的 Alexandra Wilson-Elizondo 說道：「和其他人一樣，我們期望會看到鮑爾在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會上所表達的立場，但這次會議內容比預期還要更鷹派。」

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主