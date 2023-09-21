Fed 9月、7月聲明比一比：就業成長減緩但仍強、保留進一步緊縮措辭

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (21 日) 凌晨 2 點公布貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間維持在 5.25-5.50%，並且持續縮減資產負債表。



以下是 Fed 9 月會議聲明，與上一次 7 月會議聲明相比的措詞差異：

近期指標顯示經濟活動一直以穩健的步伐擴張。就業成長近幾個月減緩，但仍強勁，且失業率仍保持在低點。通膨仍居高不下。

「7 月聲明寫道：近期指標顯示經濟活動一直以適度的步伐擴張。就業成長近幾個月保持強勁，且失業率仍保持在低點。通膨仍居高不下。」

美國銀行體系健全且有韌性。家庭和企業面臨更緊俏的金融情勢，可能將抑制經濟活動、聘僱和通膨。這些效應的程度仍是不確定的。委員會仍高度關注通膨風險。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 5.25% 至 5.50%。

「7 月時將利率調升 1 碼至 5.25% 至 5.50%。」

委員會將持續評估額外的資訊，和其對貨幣政策可能造成的影響。在決定未來一些額外政策緊縮的程度時，委員會將考量先前累積的政策緊縮，貨幣政策對經濟活動的影響的時間差，以及通膨、經濟和金融發展，以讓通膨率隨時間過去回到 2%。

除此之外，委員會將持續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，一如之前已宣布的計畫所描述的內容。委員會強烈承諾要讓通膨率回到 2% 目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、巴爾 (Michael Barr)、鮑曼 (Michelle Bowman)、庫克 (Lisa Cook)、古爾斯比 (Austan Goolsbee)、哈克 (Patrick Harker)、傑佛森 (Philip Jefferson)、卡什卡里 (Neel Kashkari)、庫格勒 (Adriana Kugler)、蘿根 (Lorie Logan)、華勒 (Christopher Waller)。

「庫格勒為 Fed 新任理事，7 月開會時她尚未參與。」