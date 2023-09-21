威騰電子勁漲4% 因需求好轉、與鎧俠併購交易傳進展

威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 周三 (20 日) 勁揚 4%，原因是華爾街兩家投銀對需求前景樂觀，而且一則報導暗示，威騰接近與鎧俠 (Kioxia) 達成一項分拆記憶體事業的併購交易。

威騰可能把事業一分為二的傳言已經傳了好幾個月。該公司的根基在硬碟事業，此市場由威騰和其對手希捷科技 (Seagate)(STX-US) 主導，其餘事業則以快閃記憶體產品為主，這也是威騰 2016 年以 190 億美元併購 SanDisk 的結果。

維權投資人 Elliot 投資管理公司曾在 2022 年 5 月呼籲高層，應考慮把記憶體事業分拆出去。Elliot 當時說，無論從營運、財務還是策略來看，各項客觀標準都顯示威騰表現不佳，原因是同一家公司卻經營著兩個截然不同的事業。幾周後，威騰同意考慮分拆。

到了今年 5 月，據路透報導，威騰和記憶體晶片合資夥伴、日商鎧俠的併購討論正在升溫，威騰股價曾因此上漲。現在則是有快要成交的跡象浮現。

彭博周三報導，鎧俠正與日本多家銀行談判 140 億美元貸款融資，這可能是鎧俠與威騰記憶體事業合併的前奏。報導指出，新公司將由威騰持股 50.5%，鎧俠現有股東持股 49.5%，而鎧俠目前有 56.24% 持股在貝恩資本 (Bain) 手中，另外 40.64% 歸東芝所有。威騰的硬碟事業不在這樁潛在併購案範圍裡。

瑞穗分析師 Jordan Klein 在周三發布的報告中說，威騰看起來是半導體業界「最好的多頭」(the best long)。他表示，NAND flash 記憶體產業前陣子削減產能的舉措，似乎正在提振現貨市場的價格，不僅如此，中國智慧手機製造商已經上修生產計畫，因應強勁的銷售。

Klein 說：「更好的是，看起來威騰距離正式分拆記憶體事業的時間已近。」威騰未立即回應彭博的報導。

Klein 直言，沒有投資人喜歡威騰的記憶體事業，因為它不只不賺錢，還是資本密集的領域，記憶體對威騰目前 204 億美元的企業價值來說，貢獻度幾乎是零。

此外，法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 分析師 Karl Ackerman 把威騰股票的投資建議評等從「中立」調升為「優於大盤」，目標價每股 58 美元，代表目前還有上漲空間。

Ackerman 表示，快閃記憶體和長期存取硬碟事業的需求都已經陷入低谷，隨著策略審查可望在未來幾個月結束，可以預見威騰股價繼續走高。