Fed 9月聲明全文+最新經濟預測

9 月決策聲明全文

近期指標顯示經濟活動一直以穩健的步伐擴張。就業成長近幾個月減緩，但仍強勁，且失業率仍保持在低點。通膨仍居高不下。

美國銀行體系健全且有韌性。家庭和企業面臨更緊俏的金融情勢，可能將抑制經濟活動、聘僱和通膨。這些效應的程度仍是不確定的。委員會仍高度關注通膨風險。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 5.25% 至 5.50%。

委員會將持續評估額外的資訊，和其對貨幣政策可能造成的影響。在決定未來一些額外政策緊縮的程度時，委員會將考量先前累積的政策緊縮，貨幣政策對經濟活動的影響的時間差，以及通膨、經濟和金融發展，以讓通膨率隨時間過去回到 2%。

除此之外，委員會將持續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，一如之前已宣布的計畫所描述的內容。委員會強烈承諾要讓通膨率回到 2% 目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、巴爾 (Michael Barr)、鮑曼 (Michelle Bowman)、庫克 (Lisa Cook)、古爾斯比 (Austan Goolsbee)、哈克 (Patrick Harker)、傑佛森 (Philip Jefferson)、卡什卡里 (Neel Kashkari)、庫格勒 (Adriana Kugler)、蘿根 (Lorie Logan)、華勒 (Christopher Waller)。

Fed 9 月聲明原文：請點我



下圖為 9 月公布的 GDP、失業和 PCE 通膨預測：

上修 2023 年國內生產毛額 (GDP) 成長率預測，從 6 月預估的 1.0% 提高到 2.1%。 明年由 1.1% 上修到 1.5%。2025 年保持在 1.8%，2026 年預測值首次公布，為 1.8%

明年由 1.1% 上修到 1.5%。2025 年保持在 1.8%，2026 年預測值首次公布，為 1.8% 下修失業率預測，今年從 4.1% 調降至 3.8%，明、後年都從 4.5% 調降至 4.1%。2026 年預估為 4.0%

調整通膨率預測，今年的整體個人消費支出物價指數 (PCE Index) 年增率從 6 月預估的 3.2% 調升至 3.3%，核心 PCE 通膨率預測從 3.9% 調降為 3.7%。2024 年兩項預測值維持在 2.6%。2025 年整體數值從 2.1% 升至 2.2%、核心數值從 2.2% 調高到 2.3%。2026 年兩項預估值皆為 2.0%。

下圖為 FOMC 聯邦資金利率預測點狀圖：