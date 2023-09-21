Fed利率維持不變 暗示年底前再次升息

聯準會 (Fed) 週三 (20 日) 決定將利率穩定在 5.25% 至 5.5% 的範圍內，為 22 年來最高，最新公布的「利率點陣圖」暗示今年底前可能再次升息，明年降息幅度將低於此前的預期。

市場已完全消化此次會議不會採取任何行動的預期，這是聯準會今年第二次維持利率不變，暫停緊縮政策。

雖然暫停升息在意料之中，但 FOMC 未來利率政策走向，仍存在相當大的不確定性，美國央行似乎傾向於採取更嚴格的政策，並在更長時間內維持更高的利率。

最新公布的「利率點陣圖」顯示，今年底前聯準會可能再升息一次。若聯準會年底前持續升息，將會是自 2022 年 3 月開始啟動本輪緊縮政策以來，整整升息 12 次。

Fed 利率維持不變 估年底前再次升息 (圖：FOMC)

利率點陣圖還顯示，2024 年底的聯邦基金利率為 5.1%，比 6 月時的預測 (4.6%) 少了 2 次。

聯準會對 2025 年聯邦資金利率的預測也有所上調，預期中位數為 3.9%，高於先前預測的 3.4%。

從長期來看，FOMC 指出，到 2026 年，利率將達到 2.9%， 這高於聯準會所認為的既不刺激也不限制成長的「中性」利率。這是該委員會首次展望 2026 年。長期預期中性利率維持在 2.5%。

經濟預測調整方面，以核心個人消費支出 (PCE) 物價指數衡量的 2023 年預期通膨率也下降至 3.7%，較 6 月份下降 0.2 個百分點；今年失業率前景也從先前的 4.1% 降至 3.8%；美國今年國內生產毛額 (GDP) 成長率預估為 2.1%，高於先前預期的 1.0%。

聯準會利率決定公布過後，標普 500 指數變化不大，2 年期公債殖利率創下 2006 年以來的最高水準。美元指數持穩。