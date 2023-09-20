〈美股早盤〉市場靜待Fed利率決策出爐 主要指數開高

市場靜待稍後聯準會 (Fed)9 月利率決策出爐，不過比起預料中的暫停升息，外界更在意的是未來的利率政策展望，美股主要指數周三(20 日) 開高。美國 10 年期公債殖利率、美元指數齊走低。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.6%。

隨通膨率放緩，Fed 預料今年第二次保持利率不變，同時替最快於 11 月再次升息敞開大門。華爾街將聚焦 Fed 官員對利率的預測，即所謂的點陣圖，是否顯示決策者決心再次升息。

嘉信理財 (Charles Schwab) 英國董事總經理 Richard Flynn 表示，儘管利率應該會保持穩定，但長期展望仍存有疑慮。既然通膨已經觸頂可能會看到更明顯的政策轉向，然而今年稍晚仍可能會再次升息，因為 Fed 的目標是一些棘手的領域，而且再升息一次不太可能給市場帶來麻煩。

能源方面，布蘭特原油價格一度飆升至每桶 95 美元後跌至每桶 94 美元下方，目前仍接近 10 個月新高，通膨升溫的威脅揮之不去。

另外隨著全球需求達到前所未有的水準，以及石油生產國和其夥伴國的供應限制繼續收緊市場，高盛分析師把原油價格預測上調至 3 位數。該行把布蘭特原油 12 月的價格從每桶 93 美元上調至 100 美元，不過該行在一份報告中也提到，大部分油價反彈已經過去。

截至台北時間周三（20 日）21 時許：

焦點個股：

威騰電子 (WDC-US) 早盤上漲 5.17%，至每股 46.19 美元

根據外媒報導，日本晶片製造商鎧俠的貸款機構計劃再融資 2 兆日元（135 億美元），以支援其與全球知名硬碟廠商威騰電子 (Western Digital) 快閃記憶體業務的潛在合併。正在談判中的交易條款顯示，威騰電子將持有合併後公司約 50.5% 的股份。

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 1.65%，至每股 35.74 美元

英特爾將於 12 月 14 日推出代號「Meteor Lake」的首批次世代 Core Ultra 處理器，該款新晶片能在筆電運行生成式人工智慧 (AI) 聊天機器人，無需借助雲端資料中心的運算能力。據瞭解，Meteor Lake 晶片似乎最初將會先以筆電市場為主，由宏碁揭露將率先推出配備該款晶片的筆電。

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤上漲 4.74%，至每股 8.96 美元

蔚來汽車周三盤前股價反彈 2.8%，該股昨日收跌逾 17%，為 4 年來最糟的一天，也是自 2018 年 9 月上市以來第三糟的表現。此前蔚來汽車宣布擬發行本金總額 10 億美元的可轉換優先債券，其中 5 億於 2029 年到期，5 億於 2030 年到期。該公司表示，2029 年債券和 2030 年債券將分別按年利率 3.875% 和 4.625% 計息。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美銀量化策略師將標普 500 指數年底目標位從 4,300 點上調至 4,600 點，稱包括宏觀周期、估值和部位在內的 5 個指標均發出看漲訊號。新目標位暗示該指數較周二收盤位有約 3.5% 的上漲空間。