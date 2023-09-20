線上雜貨配送平台Instacart盤前跌逾5% 掛牌蜜月行情消退

線上雜貨配送平台 Instacart(CART-US) 周三 (20 日) 盤前股價下跌逾 5%，與其他上市的新股一樣未能保持掛牌首日的蜜月行情。

截稿前，Instacart(CART-US) 盤前股價下跌 5.04%，每股暫報 32 美元，市值為 93.17 億美元。該股昨日上市首日盤中一度上漲 43%，然而未能保持漲幅，收盤時漲勢收斂至 12%。

投資人曾認為，首次公開發行 (IPO) 市場在經歷 18 個月的乾旱其後，近期一系列新股上市有望重振市場，但包括晶片設計公司安謀 (ARM-US) 和藥物公司 RayzeBio(RYZB-US) 在內的股票在投資人對通膨和利率上升的擔憂中表現謹慎，因此交易疲軟。

PitchBook 的資深新興技術分析師 Alex Frederick 表示，在食品價格上漲加劇以及來自外送供應商、沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和傳統雜貨商的競爭影響加劇的情況下，維持利潤率擴張和收入成長的能力將對這家公司的熱情造成挑戰。

Instacart 的業務已從新冠疫情高峰時期放緩但仍在成長，因為消費者已習慣線上訂購雜貨和必需品。Frederick 指出，該公司的潛在不利因素是吸引和留住新客戶，尤其是那些更喜歡在實體店面購物省錢的年長客戶。

Instacart 在啟動上市準備工作近三年後才正式掛牌。今年 8 月百事公司 (PEP-US) 表示有意收購該公司價值 1.75 億美元的可轉換優先債。

Insider Intelligence 首席分析師 Andrew Lipsman 表示，Instacart 在擴展強大的廣告業務方面表現出色，但仍有很大的成長空間，該公司最好的日子應該還在前面。