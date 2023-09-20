鉅亨美股雷達：市場關注Fed最新利率決議 英特爾財務長警告資料中心晶片庫存過剩

美股重要看點：

市場關注 Fed 利率決議。美國 10 年期公債殖利率來到 4.345 %。美股期貨週三 (20 日) 上升，道瓊期貨漲 0.22%，標普 500 期貨漲 0.21%，那斯達克 100 期貨漲 0.19%。

美國聯準會 (Fed) 將在台灣周四 (21 日) 凌晨 2 點宣布決策，市場幾乎一面倒預測將出現今年來第二次的按兵不動，並保留最快 11 月再次升息的選項，最大焦點將是最新的經濟、通膨和利率預測，以及 Fed 主席鮑爾在會後記者會上的發言。

曾任 Fed 經濟學家的 MacroPolicy Perspectivves 創辦人 Julia Coronado 說：「他們還沒有自信到敢宣告已經打敗通膨。通膨仍然過高，因此他們會保留開放選項。我不認為鮑爾會解除警報。」

彭博經濟學家 Anna Wong、Stuart Paul 和 Eliza Winger 表示，9 月這場會議幾乎已成定局，但在下一次會議到來前好壞參半的數據，代表預定 11 月 1 日宣布的決策仍然沒那麼明朗。他們預測，本周發布的利率預測點狀圖將顯示，FOMC 官員的利率預測中位數代表今年會再升息一次，但這仍然是個很艱難的猜測。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 預估今年利率不會改變，且 Fed 可能在 2024 年前幾個月展開有關降息的討論。「了解年底購物季的情況非常重要。若假期銷售狀況良好，那麼這可能就會是第二季的事情了。」

目前 Fed 內部鷹鴿派陣營分裂，鴿派主張接下來到年底都應該保持利率穩定，鷹派則希望升到 5.6% 以上，也就是至少 1 碼 (25 個基點)。

Stifel 金融公司首席經濟學家 Lindsey Piegza 表示，鮑爾可能強調 Fed 官員將「堅持到底」，直到通膨獲得控制。「鮑爾將希望保持開放選項，最不希望的則是導致市場預測最快 2024 年初降息。」

標準普爾 500 指數和那斯達克指數今年分別飆升了 16% 和 31%，因為投資人已消化了人工智慧 (AI) 和未來降息對公司的潛在提振然而，岡拉克對股市、美元和即將到來的經濟衰退發出了一系列警告。

岡拉克指出，投資人忽視了「地平線上的惡魔」(demons on the horizon)，美國經濟步履蹣跚的跡象是一個關鍵問題，最近一波企業裁員潮，以及創紀錄的信用卡債務讓消費者感到壓力，這些都是危險訊號。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

特斯拉 (TSLA-US) 供應商台灣和大工業製造有限公司 (1536-TW) 周三 (20 日) 表示，將投資 9900 萬美元在美國新墨西哥州建造其亞洲以外的第一家工廠，並表示更加重視供應鏈中的區域化生產。

主要在台灣生產齒輪和其他汽車零件的和大表示，將於明年初開始在靠近美國與墨西哥邊境的 Santa Teresa 設廠，並於 2025 年量產。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

英特爾 (INTC-US) 股價周二 (19 日) 遭拋售下挫逾 4%，該公司當天宣布立足人工智慧 (AI) 市場的策略計畫和新的個人電腦 (PC) 晶片，但因財務長對資料中心需求前景保守，讓股價壟罩在陰霾中。

財務長 David Zinsner 在聖荷西舉辦的第三屆英特爾創新日 (Intel Innovation 2023) 上向投資人說，雖然過去兩季以來，英特爾看到資料中心需求有所改善，但還要再過幾季，才能讓庫存水準進入良好的狀態。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

迪士尼 (DIS-US) 計劃十年內將其公園、體驗和產品領域的投資增加近一倍。

根據迪士尼周二 (19 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，計劃在大約 10 年內加速和擴大對迪士尼樂園體驗和產品 (DPEP) 部門的投資，達到約 600 億美元，包含對其主題樂園和遊輪路線的投資。