高通推出新款Wi-Fi路由器 Charter、EE兩電信商為首批客戶

高通周三 (20 日) 表示，將進軍新的 Wi-Fi 路由器 (router) 市場，美國通訊公司 Charter Communications(CHTR-US)、英國電信公司 EE 將成為其首批客戶。

高通是全球最大手機無線網路數據晶片供應商，但該公司長期以來也有銷售用於消費者 Wi-Fi 路由器的晶片業務。

該公司表示，將透過銷售所謂的閘道器 (gateway) 進入該市場的一個新領域，閘道器是一種通常由寬頻營運商提供的設備，營運商將光纖網路牽進住家，然後透過閘道器轉換成 Wi-Fi 訊號。

EE 和 Charter 表示，從明年開始都將使用高通的路由器，其中後者旗下有 Spectrum 品牌，提供客戶影像傳輸、語音對話，及網路連結等通訊服務。

據了解，高通推出的新設備將使用 Wi-Fi 7 的新標準，能提供家庭用戶更快的網路速度，應用設備範圍從手機到智慧電視等多者設備。

另外，高通新的路由器還能讓營運商優先考慮來自某些特定應用程式和服務的流量，如與營運商簽訂協議讓自家串流媒體平台網路速度更快，不過這種作法在所有司法管轄區都不被允許。

但在合法的地方，新的高通路由器將確保一旦流量離開營運商的光纖網路並到達客戶的家庭 Wi-Fi，速度提升不會消失。

高通負責連線、寬頻和網路的資深副總裁兼總經理 Rahul Patel 表示，營運商能夠按照與應用程式提供商達成的服務協議來安排服務，例如用戶 Netflix(NFLX-US) 流量不會受到影響。

高通還收購一家名為 OptiCore Technologies 的小型光纖網路公司，但並未透露此次收購價格。該公司表示此次收購不會對其財務產生重大影響。

截稿前，高通 (QCOM-US) 周三盤中股價上漲 0.47%，每股暫報 111.24 美元。