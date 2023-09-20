Fed利率決策出爐前 比特幣價格走低 準備迎接波動

美國聯準會 (Fed) 最新利率決策出爐前，比特幣和其他加密貨幣價格周三 (20 日) 走低，交易員們紛紛押注看漲，加密貨幣市場可能會出現波動。

根據 CoinGecko 數據，比特幣在過去 24 小時內下跌 0.3%，報 27,115.45 美元，接近 9 月以來新高。比特幣已經輕鬆走出 2.6 萬美元的價格區間，過去一個月因波動性和交易量處於歷史新低，比特幣價格一直在該區間徘徊。

經紀商 XS.com 的分析師 Wael Hammad 表示，以比特幣為首的加密貨幣市場相對穩定，比特幣價格穩定在 2.7 萬美元附近，市場的目光都聚焦在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將做出的決定。

市場分析指出，預估 Fed 將維持利率保持不變，重點是 11 月的下一步行動，市場關心是否會再次升息，此外目前金融環境是否足夠緊縮以抑制通膨的預期仍不確定。

利率環境對比特幣來說仍非常重要，自 Fed 去年開始緊縮周期以來，比特幣價格一直面臨巨大壓力。無風險現金的高回報往往會抑制對加密貨幣等風險較高押注的需求。

值得注意的是，Fed 的決定可能會導致波動性飆升，因為交易員們已經在「永續期貨合約」(Perpetual Futures) 市場大舉押注比特幣。永續期貨合約市場是所有加密貨幣中流動性最強的市場，充斥著槓桿或借款。

Coinglass 的數據顯示，全球最大的加密貨幣期貨市場幣安 (Binance) 上的比特幣未平倉合約─鎖定在活躍期貨合約中的資金數量─已經連續第三天攀升至 33 億美元，押注明顯偏多。

由於有如此多槓桿鎖定在價格上漲的押注上，Fed 的強硬聲明可能會嚇到交易員，引發一連串拋售，隨著槓桿交易員的部位被抹去，比特幣的價格將大幅下跌。

除比特幣外，截稿前以太幣 24 小時內下跌 1.1%，報 1,631.30 美元，其他規模較小的加密貨幣如狗狗幣、柴犬幣分別下跌 0.8% 與 1.6%。