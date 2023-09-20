傳德國擬禁華為和中興通訊關鍵零件進入5G網路 引發電信業反彈

根據多家媒體周三 (20 日) 報導，德國內政部計劃禁止華為 (Huawei Technologies Co.) 和中興通訊 (ZTE Corp.) 的關鍵零組件在國內的 5G 行動網路使用。據悉德國政府正在考慮幾個實施禁令的時間框架，包括從 2026 年開始，然而此舉卻引起德國電信營運商的不滿，警告此舉可能會造成營運干擾並打算採取法律行動。

德國內政部正在評估國內行動網路在關鍵基礎設施方面對中國技術的依賴程度，在美中兩國關係不斷惡化之際，美國正在敦促其盟友減少對此類設備的依賴。

對於德國的舉動，華為表示審查帶有歧視且非基於技術評估，還說倘若德國把決定政治化，將會減緩該國的數位轉型並推高消費者成本。

而參與談判的德國聯邦交通和數位基礎設施部 (Transport and Digital Ministry) 則透過電子郵件表示，在考慮禁令時，行動網路的速度、價格以及避免依賴是關鍵問題。

根據電信諮詢公司 Strand Consult 的一項調查，華為的零組件目前占德國 5G 無線接入網路 (RAN) 的比例為 59%。一位德國匿名官員透露，禁令可能會要求營運商在 2026 年 10 月 1 日之前把中國零組件在其 RAN 和傳輸網路中的比例降至最高 25%。

此舉引起德國電信營運商不滿，Telefónica Deutschland 表示將考慮向德國政府求償並採取法律行動。另一家營運商德國電信 (Deutsche Telekom) 則說，2026 年的禁令是不現實的，該公司發言人 Stephan Broszio 說：「以英國為例，即便是一個為期 7 年的轉換期也太雄心勃勃。」

德國內政部發言人周三表示，審查工作尚未完成，與參與決策的其他部委的討論仍在繼續。該消息最早是由德國新聞社 (DPA) 率先報導。

美國、英國和歐盟越來越留意中國企業構成的安全風險。美國共和黨人敦促拜登政府擴大對華為的部分制裁，此前該公司發布一款似乎使用部分美國技術的高階手機。

此外，與一些盟國相比，德國在實施對中國零組件的禁令更為猶豫。在美國向華為實施制裁後，英國以供應鏈擔憂為由，在 2020 年禁止華為參與下一代 5G 無線網路建設並限制其在固定網路領域的業務。

德國選擇允許包括德國電信在內的公司架設 5G 網路時使用華為的零組件，然而在俄烏戰爭爆發後，柏林方面對中國採取更強硬的立場並要求減少對個別國家的依賴。