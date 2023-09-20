鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至4.59元，預估目標價為85元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東陽(1319-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.53元上修至4.59元，其中最高估值4.83元，最低估值4元，預估目標價為85元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.83
|5.42
|6.02
|最低值
|4
|4.06
|5.81
|平均值
|4.52
|4.92
|5.92
|中位數
|4.59
|5.08
|5.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,367,000
|25,782,000
|27,815,000
|最低值
|22,610,000
|23,881,000
|26,364,000
|平均值
|22,990,860
|24,772,430
|27,089,500
|中位數
|23,010,000
|24,578,000
|27,089,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.64
|1.16
|1.39
|3.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,282,606
|18,380,295
|17,322,986
|21,613,680
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。