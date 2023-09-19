【量大強漲股整理】投信認養股成為Q3的熱門股，【矽光子】族群，有機會接棒演出嗎?

台股早盤受美國科技股止跌激勵，一度漲逾 60 點，不過市場賣壓沉重，漲勢收斂翻黑，終場下跌 61.92 點，收在 16636.32 點，成交量 2783.91 億元。

看一下三大法人: 外資再度賣超 127.18 億元；自營商同步提款 65.43 億元；投信續挺台股，買超 37.41 億元，寫下連 34 買紀錄；三大法人合計賣超 155.2 億元。

台股今日開高走低，收量縮黑 K 棒，跌破月線，缺乏主流股帶動，市場上都在觀望，靜待 9/21 聯準會 (Fed) 利率決策，這一次暫停升息已是市場普遍共識；下周中秋連假將近，但在市場量能不夠情況下，官股又重回台股懷抱，買超 71.42 億元，投信買超 34 天，合計 1034.41 億元，更加的篤定，現階段將進入投信季底作帳衝刺階段，台股有機會走出先蹲後跳格局。

股票方面，權值股表現，(2330-TW) 台積電，延後先進製程設備交貨，下跌 0.37%，收 538 元，(2317-TW) 鴻海，平盤價 106.5 元作收， (2454-TW) 聯發科，拉回五日線，收 773 元，表現普普。

題材業績股、蘋概股及我們鎖定的政策股三大主軸，依舊是盤面上的焦點重心，蘋果 iPhone 15 新機預購狀況相當熱絡，本周開賣，部份熱門機型的出貨時間，至少要等一個月，供應鏈的接單量有望進一步提升，相關蘋果概念股有不錯表現，蘋果 iPhone 15/Pro 在中國預售即斷貨，在京東、天貓首批預購被搶購一空，身為主力供應商的金屬機殼廠（2354-TW）鴻準，受惠程度最大，激勵大漲逾 6%。

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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