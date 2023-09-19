鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)目標價調升至78.5元，幅度約3.82%

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東陽(1319-TW)提出目標價估值：中位數由78.5元上修至78.5元，調升幅度3.82%。其中最高估值98元，最低估值58元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予東陽(1319-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立0位、保守悲觀0位。

東陽(1319-TW)今(19日)收盤價為79.1元。近5日股價上漲5.52%，相關汽車類指數近5日上漲3.05%，台灣加權指數上漲1.61%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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