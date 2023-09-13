〈房產〉8月房地合一稅收創今年新高 台中連4個月居稅收王

根據最新房地合一稅收統計，今年 8 月個人房地合一稅收金額達到 39.3 億元，創下今年的單月新高，反映 2016 年後取得不動產的屋主與地主，轉售後不動產出現大幅增值，因此稅收金額仍居高不下，統計六都之中，台中市仍是稅收王，8 月房地合一稅收達 7.6 億元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計 2016 年以來建物的移轉登記超過 300 萬棟，隨房地合一稅制度上路時間越久，出售時適用房地合一稅的件數也越來越多，加上不動產的房價與地價都出現大漲，房地合一稅 2.0 也調整短期出售適用稅率，都帶動房地合一稅收增加，單月 2、30 億的稅收狀況越來越為普遍。

統計顯示，今年前 8 月平均單月稅收為 28.5 億元，8 月稅收為 39.3 億元，創下今年單月新高，且年增幅度達到 25%。若以各區域來看，房市熱區的台中市仍是 8 月的稅收王，台中市 8 月房地合一稅收 7.6 億元，年增 36%，新北則是 6.8 億元，年增 35%，台北市與桃園市都是 4.4 億元，台南市則也有 3.9 億元，高雄市 4.8 億元。

曾敬德指出，越來越多民眾出售時可能遇到房地合一稅問題，由於房地合一稅的節稅方式，都有一些設籍等規定，建議民眾都要先了解清楚，或者也可以利用重購退稅方式節稅，面對房地合一的稅負，民眾最好都先做好規劃。