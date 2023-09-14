〈房產〉全台五大AI科技園區成型 在這兩園區周邊成家最輕鬆

台灣成為科技島，同時，受惠於設廠議題，全台五大科技園區周邊房市跟著受惠。房仲業者統計實價登錄，近 3 年全台由官方主導的五大 AI 科技園區周邊商圈的住宅房價，房價漲幅最高的是「竹北 AI 智慧園區」旁的水瀧重劃區，均價 39.7 萬元，跟三年前相比房價上漲 44.4%；而最親民的則是「高雄亞灣 5G AIOT 創新園區」附近的三多商圈，均價 21.7 萬元，3 年房價微幅上漲 18.9%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，2023 年被譽為「生成式 AI 元年」，近年政府也投入大量資源培育人才和扶植產業發展，因此全台有不少 AI 為主的科技園區，除了興建中的中工雲宇宙 AI 園區，包括新北林口、新店、桃園、竹北和高雄亞灣，都有官方主辦的 AI 智慧園區，為周邊房市帶來三大利多：一、大量就業機會，吸引外地人口移居，帶動當地居住需求；二、科技業薪資水準具一定水平，周邊房價有撐。三、因應人口增加，吸引連鎖品牌商家進駐，商圈機能愈發成熟，形成正向循環。

台灣房屋竹北文化直營店店長黃重融表示，竹北科技人才移居熱絡，房市供不應求，房價屢創新高，光竹北市整體五年房價就翻漲一倍，可見科技園區確實帶動周邊區域房市發展。而竹北 AI 智慧園區目前有緯創資通 (3231-TW)、義隆電 (2458-TW) 等多個科技廠正在興建，新竹縣政府預估，整體完工後會帶來 4000 個就業機會，同時創造 1000 億元產值，未來勢必再度推升周邊的水瀧重劃區、光明商圈房市。以水瀧重劃區來說，屬於新開發、較小型的重劃區，區內房市交易熱門標的為寶佳集團所推出的數個中大型社區，早期房屋單價落在 1 字頭，現在已經穩定站上近 4 字頭。

黃重融表示，以水瀧重劃區來說，除了正在動工中的 AI 智慧園區，距離台元科技園區亦僅 10 分鐘車程，房價門檻在竹北來說相對較低，吸引許多年輕工程師入住，產品以二、三房的首購型產品最為受歡迎，總價帶落在一千多萬至二千萬元間。至於光明商圈，因開發較早，屬於非常成熟的商圈，區內屋齡多落在 20 年左右，故房屋單價也相對較低。

全台 AI 智慧園區，僅剩亞灣和虎頭山創新園區周邊，還有二字頭行情！張旭嵐指出，虎頭山創新園區是「車聯智駕中心」、「資安物聯網中心」與「5G 示範應用」基地，不過基地不大，鄰近大有特區及桃園站前生活圈，以大有特區來說，屬於自成一格、生活機能完善的生活圈，雖然區域北側有殯儀館抗性，但因食衣住行皆便利，除既有的商場 JC PARK 外，隨著開發進展，麥當勞、星巴克、寶家五金百貨也陸續開業，帶動大有特區房市日趨熱絡。

此外，桃園站前商圈為桃園早期發展區域，除火車站外，也有統領百貨、新光三越及遠東百貨，是目前桃園唯一三大百貨聚集的商圈，雖街廓不如新興重劃區敞亮，但仍有其人流匯聚、交通採買優勢存在，屬於北台灣最近 AI 產業的親民購屋鬧區。

台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，高雄亞灣 5G AIoT 創新園區近三多商圈及亞洲新灣區，兩區以中華路為分界，前者屬於成熟商圈，區內有遠東 SOGO、新光三越等百貨，後者則是有許多國家級大型建設，商場以大型購物中心為主。吳泓億指出，三多商圈在整個大高雄來說，房價相對親民，因此只要一釋出，銷售速度都相對快，產品則以 2-3 房的首購型產品熱銷。