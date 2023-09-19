永信建設預估今年新案總銷約141億元 2024年還有65億元推案

永信建設 (5508-TW)今 (2023) 年上半年稅後純益 8.61 億元、年增 47.59%，每股純益達 3.96 元，公司今(19) 日召開法說會，發言人陳怡均表示，下半年完工的「晴遠」、「詠光」與「R5 新世代」已於日前開放賞屋銷售，預估今年新案總銷約 141 億元，樂看今年營運將優於去年。

永信建設預估 2024 年將有 3 個建案陸續完工投入市場銷售，包括鳳山區的保成二期、鳳東案以及仁武區的大昌案，預估 367 戶，總銷估達 65 億元。

永信建設建案目前布局集中在高雄市且共達 12 案，陳怡均指出，2022 年上半年受到疫情的影響以及可供銷售的儲備案量較低，基期偏低，2023 年包括「晴萃」、「晴川」、「謙樂」等建案完工順銷，餘屋的部分「耘川」已經完銷，推升整體營收獲利表現。上半年完工的「原旭」、「博萃」與「豐華大鎮」預約賞屋也相當踴躍。

永信建設全系列建案都採取採先建後售型式銷售，今年上半年成屋建案市場表現優於預期，永信建設 2023 年上半年營收 25.65 億元，毛利率 47.84%，年減 2 個百分點，稅後純益 8.61 億元，年增 47.59%，每股純益 3.96 元。

陳怡均表示，從 2022 年下半年到今年上半年，受到陸續發布的房市政策影響，為市場買氣增添更多的變數，從買賣移轉的數據來看上半年高雄地區整體交易量是萎縮的；不過一方面公司審慎投入具發展潛力的項目，另一方面公司成屋銷售有市場剛性需求的支撐，截至今年 8 月累計營收 36.42 億元年增 75.34%，個別建案在所屬行政區多有優於該區平均的銷售表現。