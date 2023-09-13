〈房產〉永慶房屋保障消費者權益 推動「陽台補登」為老屋增值

據內政部統計，全台屋齡 40 年以上老屋比例達 36%，其中有三分之一都在雙北市。但台灣早期建築法規無附屬建物項目，導致許多老屋權狀只有登記室內坪數，而沒有登記到前後陽台的坪數面積，讓房屋價值打折。房仲第一品牌「永慶房屋」為提醒消費者注意自身權益，在雙北市與里長合辦舉辦逾百場「陽台補登公益講座」，服務民眾維護權益、為老屋增值。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，誠實是永慶房屋的最高服務準則。有感於房市上投機客經常聯手黑心仲介，故意尋找未進行陽台坪數補登的房屋購買，致使屋主「少賣」坪數，無故損失幾十萬、甚至數百萬元。為保障消費者權益，永慶房屋攜手里長在地方推廣房產知識，解說陽台補登的流程與注意事項，若能增加房屋的權狀面積，未來不論是都更危老重建或買賣移轉，都能提高房屋價值，確認房屋登記坪數與使用面積一致，也能避免遭到有心人坑殺。

目前永慶房屋已在雙北市直營區舉辦百場以上的「陽台補登公益講座」，場場爆滿，將協助至少 5000 名以上消費者了解補登流程與辦法。高房價時代寸土寸金，如果有 5 坪陽台未登記、以單坪 60 萬元計算，就差了 300 萬元。

光武里里長韓修和於 13 日與永慶房屋一同舉辦「陽台補登公益講座」，韓修和里長分享，許多長輩根本不知道房屋面積怎麼算，也不曉得權狀應該包含陽台面積，還好有永慶房屋為消費者把關。坪數補登不難，如有親友長輩欲出售老屋，或者正要參與都更危老重建，一定要進行陽台的補登申請，才不會讓自己的權益受損。

永慶房屋已舉辦百場以上的「陽台補登公益講座」，將協助至少 5000 名以上消費者了解補登流程與辦法。(圖：永慶提供)

房仲與社區是繁榮的共同體，要靠人的用心經營！永慶房屋相信，唯有走入地方才能在第一時間發現需求，並提供即時的專業服務。因此永慶除了提供專業的購賣屋服務，更年年投入數千萬元經費協助地方舉辦活動，還有 400 位專職服務社區的服務專員，小至中元普渡社區法會、大至萬人響應的商圈活動，光是 2022 年就協助地方鄰里舉辦 2.8 萬場活動，凝聚社區意識、創造地方活力。

永慶參與地方的形式從不設限，可以是專業房產知識的推廣講座，也能成為支持的地方繁榮發展的推手，只要地方有需求歡迎向永慶房屋直營門市洽詢。陳俊宏資深經理表示，永慶不只是一家房仲公司，更是深度服務在地居民的生活仲介，唯有熟悉社區的經紀人，才能體會屋主在維護房屋上的用心，也只有了解在地優勢的經紀人，才能幫客戶找到最適合的社區，協助消費者圓滿買賣。

永慶房屋連續 11 年獲得《台灣服務業大評鑑》的金獎殊榮，是台灣房仲業的唯一紀錄，不僅深受消費者信賴，優質服務更獲專業肯定。此次串聯雙北市逾百里推動陽台補登，就是希望提醒大家，買賣屋的任何一個環節，都可能對自身權益造成重大影響。

「房屋買賣經手鉅款，若想保障交易安全，一定要慎選房仲業者，除了要提供消費者完整實價登錄行情參考，更要具備房產專業，才能助消費者掌握最清楚的屋況資訊，留意可能的風險！」陳俊宏資深經理表示，永慶房屋是業界唯一提供「真房價保證」的房仲品牌，宣示不炒房、不與投機客合作。針對房屋屋況還有「六大安心保障」，在消費者最在意的產權、漏水、凶宅、履保、高輻射與高氯離子建物都提供具體保障，全面降低買賣屋風險，助消費者購售屋全程放心之外，也為產業立定頂尖的房屋仲介楷模，期待同業跟進，許給消費者一個公平、安全的購售屋環境。