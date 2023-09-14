〈房產〉新北市「嘉學.」建案開案在即 信義開發：啟動「共融預建築」元年

信義 (9940-TW) 企業集團今 (14) 日表示，集團旗下信義開發全新力作「嘉學.」開案在即，兼具新莊副都心發展題材、校園第一排景觀，以及信義集團歷年海內外建築經驗與實力，鎖定企業中高階主管、自營商，以及區域換屋族群。

除此之外，信義以回應信義企業集團創立以來的企業倫理初心，「嘉學.」更代表信義開發「共融預建築」元年正式啟動，將透過永續建築工法、引進社區營造，成為 ESG 標竿建案。

據新北市府統計，新莊區人口自 2022 年 5 月至今 (2023) 年 8 月，連續 16 個月正成長，主要關鍵在於諸多公家建設題材陸續移入，因而吸引人口，區域發展可期；信義開發指出，「嘉學.」不僅坐落於副都心重劃區稀有的 20% 住宅區用地內，更是面昌平國小第一排，中高樓層可遠眺學校後方的塭仔底濕地公園，是區段稀有具備景觀的基地，同時仍可享有舊新莊市區機能，以及昌平國小雙語學區。

信義開發指出，在產品規劃上，「嘉學.」共規劃 28、35、43 坪 2 至 3 房，地上 17 層、地下 4 層，共 96 戶住家與 4 戶店面。有別於許多建案 2 房多為單面採光，導致暗廳或暗房，也難規劃玄關空間，但「嘉學.」都是明廳明房的大 2 房或 3 房格局，均有獨立廚房及工作陽台。綜合以上優勢，信義代銷分析，「嘉學.」對於具有自住需求的企業中高階主管、自營商，以及區域換屋族群應有一定吸引力。

信義開發表示，「嘉學.」案推出，亦象徵著公司 2030 年願景目標「透過共融預建築成為產業 ESG 標竿」的起點。「共融」是回應信義企業集團創立 40 年來的企業倫理初心，兼顧客戶、員工、股東、社會、環境、供應商等六大關係人的合宜共生關係，「你好、我好、大家好」；「預」則從新建案角度出發，思索一棟要讓人們居住 70、100 年的建築

在永續層面，「嘉學.」將提供每戶專有的建物生產履歷、每格停車位預留充電樁線槽並建置電動車充電管理系統 (EMS)，另外，目前正申請鑽石級綠建築、鑽石級低碳建築、黃金級智慧建築等「二鑽一黃」候選證書中，同時，也會延續「嘉和.」，持續與新北市府合作導入「節能 E 管家」計畫，有效節電並降低使用碳排。