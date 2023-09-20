斐成台南「琉星」案今天動土 實登每坪57.1萬創台南新高

受惠南科效應帶動，台南房價天花板再改寫，市中心的小宅，成交價屢創新高；今 (20) 日由上曜 (1316-TW) 旗下斐成 (3313-TW) 於中西區星鑽段的預售案「琉星」案動土，根據內政部實價登錄揭露，「琉星」案今年 6 月頂樓戶以總價 1426 萬成交，每坪 57.1 萬元，創下台南最高單價紀錄。

先前台南平實重劃區「浩瀚無極」揭露在 7 月以每坪 57 萬元，創下台南住宅實價登錄的新高價，而「琉星」案的成交價實登又打破紀錄。

上曜集團指出，「琉星」案位於中西區康樂街，為上曜集團旗下斐成科技在今年 5 月推出的預售案，規劃地上 11 樓、地下 1 樓，20-21 坪，戶戶邊間，總戶數 40 戶。建案最大的亮點除了位於精華地段，並採用豪宅專用中空樓板隔音、引進 24 小時 VAF 防疫空氣清淨系統、以及長壽村使用的小分子活水系統。「琉星」案今天動土後，預估最快 2026 年底前完工、2027 年開始交屋入帳。

張祐銘說，集團內斐成的運作，也基於明確的分工，斐成將以危老改建爲主要的營運標的。

上曜集團目前銷售中建案，還有旗下永捷創新 (4714-TW) 在北區的「琉金」，區段屬台南車站生活圈，規劃 22-41 坪，該案打造結構體高抗震強度。

上曜集團董事長張祐銘指出，今 (2023) 年底預計在北區推出「城之樹」預售案，將持續實踐，採用豪奢建材的推案思維，希望打造優於市售健康宅的產品，提供自住客更宜居、便利、養生的家。