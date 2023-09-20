加拿大8月CPI超預期年升4% 10月升息機率提高

加拿大統計局 (Statistics Canada) 周二 (19 日) 公布數據顯示，8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.0%，高於市場預期的 3.8%，也超車 7 月的 3.3%，為今年 4 月以來最快增速，為此加拿大央行 (Bank of Canada) 可能不得不再次升息。數據出爐後，貨幣市場加大對加拿大央行在 10 月升息的押注，升息的可能性從先前的 23% 大幅升至 42%。

具體來看，加拿大 8 月 CPI 年升 4.0%，高於市場預期的 3.8% 和 7 月的 3.3%，而剔除波動較大的能源與食品成本的核心 CPI 年增 3.3%，略高於前值 3.2%。另外，8 月 CPI 中位數年增 4.1%，遠超市場預期的 3.7%，前值也從 3.7% 上修至 3.9%。

按月來看，加拿大 8 月 CPI 成長 0.4%，高於市場預期的 0.2%，但低於前值 0.6%；核心 CPI 成長 0.1%，遠低前值的 0.5%。

油價成 CPI 加速升溫元凶

觀察 CPI 報告，此次整體通膨加速升溫主因是汽油價格推動，汽油價格在 7 月年減 12.9% 後，8 月年增 0.8%，為今年 1 月以來首次成長，按月來看成長 4.6%，原因是受主要石油生產國減產而推高油價影響。

另外，加拿大 8 月住房價格年增 6%，比 7 月的年增 5.1% 加速上升，而這是受 8 月租金價格成長 6.5% 的影響，增速遠高於 7 月的 5.5%，因為高利率環境增加購房障礙。抵押貸款利息成本也推動住房價格的加速上漲，8 月成長 30.9% 略高於 7 月的 30.6%。

其他方面，8 月食品雜貨價格成長有所放緩，年增 6.9% 低於 7 月的 8.5%，按月來看則下降 0.4%。值得注意的是，8 月服務業通膨穩定在 4.3%，但仍居高不下。

10 月利率可能仍按兵不動

分析指出，加拿大周二公布的數據再次凸顯加拿大央行當前對抗通膨階段的一個挑戰，預料通膨率往 2% 目標的回落將更具不確定性。該行預估，明年 CPI 增幅將保持在 3% 左右，但隨經濟顯示出走軟的跡象，決策者可能願意等待未來幾周通縮力量轉化成較低的通膨率。

這是加拿大央行在 10 月 25 日做出下一次利率決策之前的兩份重磅通膨報告的第一份，大多數經濟學家預估該行可能仍維持利率在 5% 不變。自去年 3 月以來，加拿大央行已升息 10 次。

加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 本月稍早在貨幣政策決議後的記者會上曾暗示通膨加速，他當時說全球油價上漲將在短期內加速整體通膨升溫。自加拿大去年底通膨觸底以來，能源價格一直在推動通膨的最大因素。

就業市場降溫

加拿大統計局周二公布的另一份報告顯示，該國職位空缺率 (即空缺職位數量占勞動力需求的比例) 在第二季降至 4%，連續 4 季下滑。這也顯示在加拿大央行過去連番升息的情況下，就業市場出現鬆動跡象。

專家看法

Desjardins 宏觀策略主管 Royce Mendes 在給投資人的一份報告中表示，加拿大央行不太可能因為一次的經濟數據就改變政策路徑。儘管貨幣政策的延後影響尚未在整個經濟體系中發揮作用，但仍有跡象表明經濟正在停滯。因此，預料決策者即便措辭依舊強硬，也會對本輪升息周期進一步升息有所猶豫。

該行首席經濟學家 Jimmy Jean 表示，加拿大央行升息的可能性很低，甚至可能已經停止升息。經濟正在放緩且失業率似乎在攀升，這些都是重要的線索。

Scotiabank 資本市場經濟部副總裁 Derek Holt 則認為，必須要避免出現央行已結束升息周期的過於尖銳觀點，而是要更加謹慎且依照經濟數據判斷。他認為加拿大央行仍有必要替進一步升息敞開大門。