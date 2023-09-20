日元成超級央行周焦點 葉倫：日本干預若意在抑制匯市波動 美國可理解

美國聯準會 (Fed) 和日本銀行 (央行) 決策會議本周接連登場，外匯交易員正為日本干預匯市的可能性備戰。美國財長葉倫周二 (19 日) 說，若日本干預是為了平抑匯市波動、而非影響匯率水準，美國可以理解，日本財務省外匯事務負責人神田真人隨後表示，美日雙方都不樂見過度的匯市波動。

葉倫周二稍早被問到，如果日本在外匯市場買進日元以阻貶，美國財政部能否諒解，她回答說：「這主要將取決於細節。我們通常會和日本溝通這些干預行為。」

日元兌美元正徘徊在 10 個月低點附近，近幾周以來，日本官員對日元疲弱走勢愈來愈擔憂，不希望傷害到日本民眾的購買力。

葉倫發言不久後，神田真人說：「我們與外匯當局保持相當密切的溝通，特別是美國」，他還說，美日雙方都同意，不樂見匯市出現過度波動。

神田真人說，日本不排除在必要時採取任何因應市場動盪的行動，他將以極為迫切的心態，持續關注市場發展。

神田真人發言後，日元兌美元稍稍回升，稍早約報 147.92 日元兌 1 美元。

Fed 將在台灣周四凌晨 2 點公布決議，市場預期將維持利率不變，日銀則將在台灣周五上午宣布決議，市場也預料將維持負利率政策。

美日之間的利差，是導致日元積弱不振的關鍵因素之一，原因是美國較高的利率水準 (目前在 5.25-5.50%)，讓美元資產有較高的收益率。

日本當局一年前曾祭出 1998 年來首次干預，阻止日元繼續下滑，雖然一度發揮支撐的效果，但到 10 月又進一步貶值到 151.95 的多年低點。最後，日本當局共進行三次干預、砸下超過 600 億美元重金，日元才恢復穩定。

雖然日元距離去年干預水準仍有一段距離，但市場認為，假如日元貶破 150，可能引發另一波干預。

對日本來說，雖然日元貶值有利於出口競爭力，卻也會提高糧食和能源進口成本，削弱家庭購買力，因此並不為日本岸田政府所樂見。尤其最近國際油價飆漲到 10 個月高點，代表全球輸入性通膨的壓力可能加重。