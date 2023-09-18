〈陸港盤後〉美中高層會晤 A股三大指數同步走高

中國 A 股市場三大指數周一（18 日）收盤齊揚，滬指漲 0.26%，利多是美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中國外交部長王毅舉行會談，討論了兩國元首可能舉行的峰會，而美國國務卿布林肯周一也將聯合國大會場邊與中國國家副主席韓正舉行會談。

滬指周一收盤漲 0.26% 報 3,125.93 點，深成指漲 0.55% 報 10,200.04 點，創業板指漲 0.89% 報 2,020.47 點；兩市成交額合計人民幣 6,985 億元，「北向資金」淨流入 28.29 億元。

旅遊餐飲、家居、紡織服裝、零售、食品飲料等消費類股集體走高，煤炭、醫藥、釀酒、家電等族群均上揚，半導體、房地產、電力、石油等類股則走低。

香港恒生指數周一收盤跌 1.39% 報 17,930.55 點，恒生科技指數跌 2.22% 報 3,987.35 點。

據《彭博》報導，了解中方籌備會談情況的人士透露，蘇利文與王毅會面的目的，是確保中國國家主席習近平和美國總統拜登能夠在 11 月舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會上會面。知情人士說，目前雙方都有意穩定美中關係：中國領導人關注的是國內經濟，而美國領導人希望在 2024 年總統大選前兩國關係穩定。

不過，消息人士也坦言，美中關係大幅改善的可能性很小，整體而言，兩國關係依然緊張。

一名美國高階政府官員表示，美中兩國似乎在台灣問題上表達了一貫立場，但蘇利文強調，提供台灣武器或外國軍事援助，並不意味著美方支持台獨或將台灣視為一個主權國家。

中國外交部在周日晚間表示，王毅在上周六與周日於馬爾他與蘇利文舉行多輪會談，雙方就穩定和改善中美關係進行「坦誠、實質性、建設性」的戰略溝通。

王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。

另據《南華早報》報導，第 78 屆聯合國大會將周一登場，美國國務院證實，布林肯當天將和韓正在場邊舉行會談。