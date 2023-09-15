美9月密大消費者信心指數初值連兩降 但短期通膨預期創逾兩年新低

美國密西根大學周五 (15 日) 公布初步調查顯示，9 月初的短期通膨預期降至逾兩年新低，同時長期通膨也降至近兩年低點，凸顯消費者對經濟展望更加樂觀，不過消費者信心指數連續第二個月下滑。

美 9 月密大初步調查顯示，長、短通膨預期皆下滑。(圖：ZeroHedge)

密大 9 月消費者信心指數初值報 67.7，低於市場預期的 69.1，也不及前值 69.5。受訪消費者在調查中越來越多次提到食品與天然氣價格，以及自己的生活水準下降。

另外，9 月現況指數初值降至 69.8，遠低市場預期的 75.3 與前值 75.7，創 3 個月來新低，而 9 月預期指數則升至 66.3，略高於市場預期的 66.0 與前值 65.5。

9 月消費者信心指數初值連續兩個月下降。(圖：ZeroHedge)

至於備受矚目的通膨預期方面，調查顯示消費者對 1 年通膨預期從 8 月的 3.5% 大幅降至 3.1%，遠低預期的 3.5%，創 2021 年初以來新低。5 年通膨預期報 2.7%，也低於市場預期和前值的 3%，與 2020 年底的新低持平。

密大初步調查顯示，9 月消費者對短期通膨預期降至逾兩年新低。(圖：ZeroHedge)

分析指出，調查顯示的長、短期通膨下滑可能會激勵聯準會 (Fed) 決策者，強化他們下周貨幣政策會議上保持利率穩定的預期。

即便如此，消費者信心指數卻連兩降。雖然通膨預期回落，但物價降溫的道路卻崎嶇不平，許多美國民眾都在努力維持收支平衡。儘管美國工人終於看到自己的薪水漲幅超車通膨增速，但收入增速放緩抑制購買力。

此外，消費者對汽油價格特別敏感，美國汽油價格從 7 月開始攀升，此後一直居高不下。前幾天公布的消費者物價指數創下一年多來最大單月漲幅，其中超過一半的增速提升都是汽油價格上漲所致。

與 8 月比起來，9 月消費者接受到更多有關通膨和經濟成長的負面消息，拖累了消費者情緒，不過受訪者越來越相信整體通膨將逐漸回落。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 聲明表示，在整個調查過程中，消費者都注意到通膨退燒停滯，然而有信心通膨會持續下降。

另外，到目前為止很少有消費者提到美國政府關門，但倘若政府關門，消費者對經濟的看法可能就會下滑，如同幾個月前債務上限接近時的情況一樣。