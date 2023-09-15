訂單依舊強勁 蘋果iPhone 15 Pro系列在中國要等數周才拿得到

蘋果公司 (AAPL-US) 官網周五 (15 日) 顯示，在開放預訂後，新款 iPhone 15 Pro Max 的中國買家需要等待 4-5 周才能收到這款智慧手機，這是需求強勁的初步跡象。

iPhone 15 Pro 的等待時間稍短，只要 2-3 周。而 iPhone 15 可以在 9 月 22 日店面發售當天就能到手。iPhone 15 Plus 在中國的等待時間為 8 個工作日。

與此同時，在周五晚上京東開放訂單之前，這 4 種型號的預訂量總計超過 340 萬支。

Counterpoint 資深高級分析師 Ivan Lam 表示，對蘋果在中國最大銷售通路之一京東有這樣銷量預期是合理的。

他說，「自從華為衰落以來，iPhone 已在 600 美元以上的細分市場吸引大量消費者。新的 iPhone 15 系列、尤其是 Pro 系列，對於使用 iPhone 11/12 的用戶群來說，是一個尋找更新替代品不錯的選擇。」

他指出，「不過，毫無疑問，今年全新的為 Mate 60 系列將會對 iPhone 構成挑戰。」

自前競爭對手華為上個月底推出一款配備先進晶片的新款智慧手機後，iPhone 15 系列在其第三大市場中國的表現受到密切關注。

分析師表示，華為的 Mate 60 系列可能代表著這家中國科技公司的東山再起。在其業務因美國出口管制而遭受重創之前，該公司曾是全球最大的智慧手機製造商。

官方媒體本周報導，優於預期的銷售促使華為將其 Mate 60 系列智慧手機的下半年出貨量目標提高 20%，並將 2023 年新智慧手機總體出貨量預測提高至至少 4000 萬支。

華為 Mate 60 發布會的不同尋常之處在於，華為沒有進行任何預先行銷，也沒有組織炫目的活動。該公司定 9 月 25 日舉行一次活動，預計將討論其新慧智能手機。