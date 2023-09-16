〈美股盤後〉恐慌指數VIX走升 晶片股大殺四方 標普那指周線連二黑

美股週五 (15 日) 迎來三巫日 (即指數、個股及 ETF 選擇權同步到期的日子)，美國汽車工人罷工打擊市場情緒，同時近期經濟數據未能讓聯準會日後的政策路徑進一步明晰，恐慌指數 VIX 突飆約 9%，創自 8 月中旬以來的最大單日漲幅，美股主指收盤全數盡墨，道瓊跌超 300 點，費半重挫逾 3%，晶片股大殺四方。

道瓊本週上漲 0.12%。然而，標普和那指均連續第二週下跌，分別週跌 0.16% 和 0.39%。

投資人本週消化一系列經濟數據，週五的關鍵數據是美 9 月密大消費者信心指數初值跌至 67.7，連續第 2 個月下跌，低於市場預期的 69.1，亦低於 8 月終值的 69.5。

週四的零售銷售報告顯示，進入假日旺季的消費表現強勁，但通膨略有上升，特別是考慮到 8 月份燃油價格上漲。

市場注意力將轉向下週的聯準會利率決議，投資人普遍認定聯準會這次不會調整利率政策立場，或透露任何近期利率展望的風聲，但將仔細聆聽聯準會主席鮑爾會後記者會的談話，以獲取有關聯準會今年剩餘時間政策制定的任何線索。

全美汽車工會 15 萬人醞釀罷工，時間可能長達 45 天，這恐造成 56 億美元的損失，美國總統拜登週五敦促「底特律三巨頭」向美國汽車工人聯合會 (UAW) 做出更多讓步，以結束威脅美國經濟的罷工。拜登還表示他將派遣其團隊的兩名成員與雙方接觸。

聯邦政府關門危機再起，這回期限是 9 月 30 日，眾議院週二將結束休會，將就削減政府支出和 (美國總統拜登) 彈劾問題展開政治爭論。美國財政部副部長 Wally Adeyemo，政府關門將損害需求，進而傷害經濟。

白宮預算局已敦促國會盡快通過短期融資措施，避免政府在 10 月 1 日的 2024 財政年度一開始就關門。

外媒報導，近 20 名國防科技高層計劃下週一 (18 日) 與拜登政府官員、眾議院議長麥卡錫和其他議員舉行會議，推動加快軍事採購和加大對高階技術的投資，他們表示，這些措施是確保美國保持相對於中國的創新優勢所必需的。

美股週五 (15 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊一片血染，資訊科技 (-1.95%)、非必需消費品 (-1.88%) 和能源 (-1.31%) 領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王普遍收黑。Meta (META-US) 下跌 3.66%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.42%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.51%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.50%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.99%。

道瓊成分股漲多跌少。家得寶 (HD-US) 下跌 2.5%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 2.29%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.91%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.4%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.3%。

費半成分股幾乎全倒。高通 (QCOM-US) 跌 0.79%；輝達 (NVDA-US) 下跌 3.69%；美光 (MU-US) 下跌 2.66%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.37%；AMD (AMD-US) 下跌 4.82%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.07%。

台股 ADR 集體走低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.43%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.28%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.22%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.08%。

企業新聞

Arm (ARM-US) 大跌 4.47% 至每股 60.75 美元。Arm 週四在美國掛牌上市，以 63.59 美元收盤，盛寶銀行股票策略師 Peter Garnry 表示，由於發行規模較小，大約為 10% 的流通量，散戶對實際 IPO 發行的參與很少。這可能會在交易的第一天產生散戶投資者的大量需求。該股估值相當高，並且基於對生成式人工智慧 (AI) 將在結構上推動未來增長的強烈預期。

蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.42% 至每股 175.01 美元。美國官網資料顯示，蘋果新一代旗艦機 iPhone 15 Pro Max 的初步交貨時間已延後至 10 月，同時，大部分 iPhone 15 Pro Max 型號在中港台出貨時間為 11 月初，分析師稱，顯示市場對這款最貴機型的需求強勁。

台積電 ADR (TSM-US) 下挫 2.43% 至每股 89.29 美元，折溢價率達 2.17%，換算價 570.12 元。外媒消息人士報導，全球最大晶片代工製造商台積電 (2330-TW) 已通知主要供應商延後高端晶片製造設備出貨，原因是對客戶需求感到不安，引發半導體類股拋售。

隨著汽車工人聯合會發起有針對性的罷工，福特 (F-US) 震盪收黑 0.12%，通用汽車 (GM-US) 收紅 0.83%，Stellantis ADR (STLA-US) 股價上漲 2.18%。

經濟數據

美國 8 月出口物價指數月增率報 1.3%，預期 0.4%，前值 0.5%

美國 8 月進口物價指數月增率報 0.5%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 9 月紐約聯準銀行製造業指數報 1.9，預期 - 10，前值 - 19

美國 9 月密大消費者信心指數報 67.7，預期 69.1，前值 69.5

華爾街分析

eToro 分析師 Callie Cox 表示：「選擇權到期迫使人們調整部位，這是一次特別有力的到期，可以為市場走勢增添動力。這種情況在個股中特別普遍，其中股票和選擇權的交易可能很清淡。做好波動的準備，但在我們看到令人信服的經濟衰退證據之前，盡量不要退出這個市場。」

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 說：「從基本面來看，勞動力市場面臨的挑戰包括汽車工人聯合會罷工和迫在眉睫的政府關門，這是兩個最大挑戰令市場擔憂。如果罷工擴大，預計會對整體經濟產生影響，並對供應鍊和企業利潤率造成壓力。」

BMO 資本市場美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示：「雖然聯準會可能不會對一次罷工做出回應，但工人持續要求更高薪資的整體模式，呈現出另一種變動，這將使利率在更長時間內保持高水平，以持續抑制勞動力需求。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主