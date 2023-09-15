鉅亨美股雷達：美股迎四巫日 美國汽車工人展開首階段罷工

美股重要看點：

市場消化通膨數據並持續關注 Fed 政策動向。美股四巫日到來。美國 10 年期公債殖利率來到 4.324%。美股期貨週五 (15 日) 下滑，道瓊期貨漲 0.26%，標普 500 期貨漲 0.13%，那斯達克 100 期貨跌 0.04%。

本周五 (15 日) 為「四巫日」，大量與股票、指數期權和期貨相關的衍生品合約到期，迫使交易員集體將現有部位展期，或開始新的頭寸。這一次，四巫日恰逢標普 500 指數等基準指數的再平衡，這是推動更多股票交易的另一個催化劑。

儘管華爾街投資者有時誇大了這種風險，但期權事件以導致價格突然波動而聞名。在 9 月份的期權事件之後，股市通常會在接下來的一周出現暴跌。

整體市場死氣沉沉，標普 500 指數已連續 27 天徘徊在其 50 日移動平均線上下 2% 區間之內，是 6 年以來最長的一次。

從季節規律來看，股市多頭下周面臨壓力。自 1990 年以來，在 9 月份出現至少「三巫日」後的一周裡，標普 500 指數有 79% 的時間下跌的，平均跌幅為 1%。

美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers, UAW) 在周五 (15 日) 早前，與福特 (F-US)、通用 (GM-US)、克萊斯勒母公司 Stellantis (STLA-US) 三大車廠同時發起罷工，這是工會成立 88 年以來，底特律三大車廠同時面臨罷工。

目前採取的是分階段罷工，並非讓所有 15 萬名成員同時離開工作崗位。 將有 3 間車廠從 15 日凌晨起罷工，涉及 12700 名工人，這些工廠生產一些最賺錢的車型。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾和其他官員在下周召開貨幣政策會議時，可能會避開發出已經結束升息的訊號。由於通膨率仍遠高 Fed 的 2% 目標且經濟成長穩健，預料決策者仍會傾向緊縮政策，儘管他們目前保持利率穩定。

摩根大通首席經濟學家 Bruce Kasman 認為，Fed 不可能發出結束貨幣緊縮周期的訊號。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月進口物價指數年增率 (%)，前值 - 4.4

美國 8 月工業生產年增率 (%)，前值 - 0.23

美國 8 月密大消費者信心指數初值，預估 69.5，前值 69.5

美國 8 月密大一年期通膨預期初值 (%)，前值 3.5

重要個股動態：

一旦美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers, UAW) 發動罷工，底特律三大車廠朝向電動車轉型的進程恐怕會遭到打亂，有分析師認為，特斯拉 (TSLA-US) 將成為這起勞資衝突的潛在受惠者。

Deepwater Asset Management 管理合夥人 Gene Munster 周四發布報告稱，特斯拉多年來抵制自家工人加入汽車工會，有助其擴大在電動車領域享有的先行者優勢 (first-mover advantage)，且很可能成為這場勞資談判的贏家。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周四 (14 日) 盤後公布會計年度第三季收益、第四季財測略高於公司與華爾街預期，該公司也持續全力在旗下各內容創建和營銷工具套裝軟體中添加生成式人工智慧 (Gen AI) 功能。

Adobe 第三季營收年增 10%，若按匯率調整後增長 13%，略高於該公司 48.3 億美元至 48.7 億美元的預測範圍，以及華爾街共識預期的 48.7 億美元。

ADBE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

The Information 報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 的對話式人工智慧 (AI) 軟體 Gemini 即將發表，目前已經把初期版本提供給一小群企業測試，正式上線後有望成為市場上最先進、OpenAI 旗下 GPT-4 模型的頭號競爭對手之一。

對 Google 來說，推出 Gemini 至為關鍵，由於 OpenAI 去年底推出的 ChatGPT 掀起 AI 熱潮，逼得 Google 今年大舉投資生成式 AI 以扭轉落後局面。