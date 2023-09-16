受汽車產量限制 美8月製造業產值僅成長0.1%

美國聯準會 (Fed) 周五 (15 日) 公布數據顯示，8 月製造業產值僅月增 0.1%，不過符合市場預期，原因是汽車裝配產量下降掩蓋其他消費品和商業設備產值的較大反彈，該指數前值自 0.5% 下修至 0.4%。

除去汽車產值外，美國 8 月製造業產值成長 0.6%，為年初以來最大增幅，而包括公用事業在內的工業生產指數在 8 月成長 0.4%，高於市場預期的 0.1%，前值自 1% 下修至 0.7%。

分析指出，8 月製造業產值的小幅上升對今年大部分時間內都在苦苦掙扎的製造商來說是個好消息，因為零售商限制訂單，讓庫存與銷售更加一致。借貸成本上升和需求展望的不確定性也導致耐久財訂單放緩。

另外最近數據顯示，零售商在讓庫存更符合需求方面也有進展。不包括汽車經銷商在內的零售商 7 月庫存與銷售之比降至去年 11 月以來新低。儘管採購經理調查顯示，製造業活動的萎縮可能仍在繼續，但下降速度至少開始放緩。

同日美國紐約聯準銀行調查顯示製造業意外擴張，9 月製造業指數升至 1.9，遠超市場預期的 - 10 與前值 - 19。與此同時，一項前瞻指標也顯示人們對未來 6 個月的商業狀況更加樂觀。

Fed 的報告顯示，美國 8 月汽車組裝年率降至 1,070 萬輛，為 3 月以來新低；商業設備產值繼 7 月成長 0.9% 後，8 月穩步成長 0.8%，而家用電子產品、電器和家具等某些消費品生產有所回升。

8 月公用事業產值成長 0.9%，而礦業產值成長 1.4%，為 1 月以來最大增幅，主要是由於石油和天然氣開採量增加。另外上月工廠產值利用率維持在 77.9% 不變，但整體利用率升至 79.7% 的 4 個月新高。

值得注意的是，國防相關產品的產量持續飆升，因為工廠開始全速運作，以支持烏克蘭戰事。美國 8 月國防和航空設備的工業產值成長 3.5%，創自 2020 年 5 月以來最快增速。