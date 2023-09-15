Fed官員不鬆口升息 只為保留迴旋餘地

更快的經濟成長和更低的通膨率以及強勁的就業市場，為 Fed 官員下周發布的最新預測奠定了基礎；這可能反映出他們對經濟軟著陸前景的信心不斷增強。

但可能不會改變的事情是：他們會繼續考慮再次升息。

但並不是所有經濟學家都相信他們會這麼做。

德意志銀行經濟學家盧澤蒂 (Matthew Luzzetti) 說，「其中很多是放空氣和風險管理。」

大多數金融和經濟界人士都認定，Fed 將在 9 月 19 日至 20 日會議結束時將短期利率維持在當前 5.25-5.50% 範圍內，未知數是政策制訂者如何重新調整政策展望。3 個月前的預測已經過時。

自 6 月 13 日至 14 日會議以來的經濟數據持續出人意料地強勁，代表 Fed 官員將需要推翻那些成長停滯的假設，特別是失業率上升和通膨僅小幅改善的前景。

由於前景樂觀，盧澤蒂與大多數分析師都表示，Fed 政策制訂者可能不會進一步提高政策利率，他們只是還沒準備好這麼說，「如果他們宣布緊縮周期結束，這可能會導致金融狀況大幅放鬆；我認為他們不想這樣做。」

更寬鬆的金融環境，像是更高的股價或更低的債券殖利率，可能會刺激支出和借貸，並引發更多 Fed 試圖遏制的通膨。

此外，盧澤蒂指出，隨著時間演進，通膨改善程度可能會停滯不前，因此有必要升息來抑制物價復甦，即使這不是現在的基本情況，「我認為，對他們來說保持彈性和選擇性至關重要。」

對於盧澤蒂和許多其他分析師來說，這也代表大多數 Fed 政策制訂者可能仍在年底前將政策利率升至 5.6%，比現在高 25 個基點。

SGH Macro Advisors 的杜埃 (Tim Duy) 是少數相信經濟形勢最終將迫使 Fed 在今年底前再次升息的經濟學家之一。即使部分 Fed 政策制訂者自己都認為這種說法更像是「廉價的保險」而不是可能的結果。

杜埃還預計政策制者將暗示利率將在更長時間內保持較高水平，預計明年僅降息 2 次；Fed 在 6 月經濟預測摘要中預計將降息 4 次。

許多其他經濟學家也預計 Fed 政策制訂者將暗示明年減少降息。金融市場目前預計利率到 2024 年底將降至 4.4%，到 2025 年底將降至 3.8%。