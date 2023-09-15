油價預計連3周上漲 更多分析師看年底前升破100美元

由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯限制供應，市場繼續收緊，布蘭特原油預計連續第三周上漲，第四季升至 100 美元的看漲基調充斥市場。

布蘭特原油周四 (14 日) 收盤上漲 2% 後，升至每桶 94 美元上方。國際能源署 (IEA) 和石油輸出國組織 (OPEC) 本周均警告，市場將在年底前出現供不應求，推動原油價格自上周五收盤以來上漲逾 4%。

總經層面上，目前有更多的跡象顯示，美國可能能夠避免經濟衰退，需求也保持堅挺，而中國周五發布的數據超出了經濟學家的預期，表明經濟衰退最嚴重的時期正在過去，都有利於油價上漲。

市場供應吃緊也反映在燃油價格飆升上，紐約柴油價格創下季節性歷史新高。

布蘭特原油價格已較 6 月中旬的低點上漲了 30% 以上，分析師預測油價將達到每桶 100 美元的情況，也不再那麼罕見。

儘管如此，有技術指標表明反彈已經過度，布蘭特原油 14 天相對強弱指數一直高於閾值，表明可能出現回調。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 表示，沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長自願減產是重點，現在石油市場的供需缺口，基本等於沙國額外自願減產的規模。

沙烏地與俄羅斯已將每日 130 萬桶的原油減產延長至年底，美國銀行預測，此舉將推動布蘭特原油期貨價格年底前升破 100 美元關口。

澳洲聯邦銀行礦業和能源大宗商品研究主管 Vivek Dhar 認為，有鑑於 OPEC+ 減產的程度，石油市場現在必須考慮布蘭特原油期貨是否有可能在 2023 年下半年達到每桶 100 美元。他表示，全球原油庫存下降，將導致價格面臨波動加劇的風險。