〈能源盤後〉需求轉疲前景壓過供應短缺擔憂 油價逆轉收低

原油期貨價格周三 (13 日) 逆轉收低，吐回早盤因全球供應短缺預期推動的漲幅，係因美國通膨數據高於預期，引發能源需求下降的擔憂情緒。

在美國能源資訊局 (EIA) 公布上周供應數據後，油價在漲跌中拉鋸，係因美國原油庫存在連續四周下降後，上周有所增加。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 32 美分或 0.4%，收每桶 88.52 美元，盤中高點達 89.64 美元。

根據道瓊市場數據，最近月 WTI 原油價格周二收 88.84 美元，登去年 11 月 11 日以降最高點。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 18 美分或 0.2%，收每桶 91.88 美元。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.74 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.2%，收每加侖 3.44 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.3%，收每百萬 Btu 2.68 美元。

全球供應短缺的風險

國際能源署 (IEA) 在最新月報中預期，今年第四季市場將嚴重供應不足。

該報告指出，自 1 月以來，沙烏地阿拉伯和其他石油輸出國組織 (OPEC) 成員國的減產舉措已讓市場減少 250 萬桶原油 / 日，但美國和巴西創紀錄的供應量在很大程度上抵消了減產的影響。非 OPEC 成員國的供應量增加 190 萬桶 / 日。

但沙俄決定至年底前合併減產 130 萬桶 / 日，意味市場現在起到第四季底前可能會看到約 110 萬桶 / 天的供應缺口。

StoneX 的堪薩斯城能源團隊領導分析師 Alex Hodes 周三指出，IEA 預估需求年增 220 萬桶 / 日，介於 EIA 估計的 180 萬桶 / 日和 OPEC 估計的 240 萬桶 / 日中間。該報告發布於 EIA 供應數據發布前。

此前，OPEC 周二月報仍維持今明兩年的供應增長預測不變。

美國周三發布通膨數據，8 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.6%，創 14 個月來最大漲幅，主要是由於油價上漲，而剔除能源和食品價格後的核心通膨數據 (core CPI) 上漲 0.3%。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，該 CPI 數據「偏熱」，將支持聯準會 (Fed) 升息並更長時間維持高利率的前景。該 CPI 推升「Fed 將抑制成長並使經濟陷入衰退」的威脅，自然不利原油需求。

利比亞方面，SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 表示，災難性洪水導致供應中斷的可能性越來越高，令市場益發擔憂。「利比亞洪災嚴重，對眾多港口和基礎設施造成損害，打亂該國石油出口能力。」

EIA 供應數據

EIA 公布，上周 (9/8 止) 美國商業原油庫存增加 400 萬桶，為 EIA 報告 5 周來首見增加。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周原油庫存減少 100 萬桶。

美國石油學會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存增加 120 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，儘管煉油活動有所增加，美國原油庫存仍強勁增長。此外，由於淨進口量大幅增加，俄克拉荷馬州庫欣的 Nymex 交付中心的石油庫存降至今年最低水位。

EIA 稱，上周庫欣的原油庫存減少 240 萬桶，而美國石油總產量增加 10 萬桶，達每日 1290 萬桶。

Richey 表示，如果未來幾周國內產量繼續上升，「全球市場預期看到的缺口將開始縮小，對油價產生利空影響。」

EIA 報告也顯示，上周汽油供應增加 560 萬桶，餾分油供應增加 390 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師此前預測汽油上周庫存下降 1.4 桶，而餾分油供應預計持平。