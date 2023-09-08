高盛：沙國與俄羅斯減產 將促使油價明年突破100美元

高盛大宗商品研究部表示，沙烏地阿拉伯和俄羅斯的石油供應削減，可能導致布蘭特原油價格在 2024 年飆升至每桶 107 美元。

沙烏地阿拉伯媒體 Saudi Press Agency(SPA) 日前報導，為達到「穩定油價」，沙國將延續其每日 100 萬桶原油減產措施 3 個月，日產量保持在 900 萬桶左右，為近幾年來新低水準。

此外，俄羅斯副總理同日在聲明中表示，俄國自願把每日減產 30 萬桶的決定延長至今年年底，以「保持石油市場的穩定與平衡」。

高盛先前預測 12 月布蘭特原油價格將為 86 美元，隨後在 2024 年底為達到 93 美元。該行分析師在最新一份報告中表示，在石油供應量減少，以及 OPEC + 減產協議可能延長的情況下，布蘭特原油價格可能會在明年升至每桶 107 美元。

CMarkits 執行長兼石油研究主管 Yousef M.Alshammari 博士表示，包括我自己在內的許多分析師認為，布倫特原油價格將達到 100 美元，特別是如果 Fed 在 9 月份暫停升息的話。

與此同時，Primary Vision 能源分析師兼經濟學家 Osama Rizvi 表示，他認為油價可能短暫觸及 100 美元，但價格可能不會停留在這個水準。

Rapidan Energy 總裁 Bob McNally 表示，石油市場正處於看漲走勢，並即將進入每桶 90 美元的區間，未來更有望升至 100 美元。基本面來看，下半年油市可能面臨巨額短缺。

ExxonMobil 執行長 Darren Woods 表示，今年全球石油需求將創歷史新高，石油需求不僅具有彈性，而且在未來幾個月向紀錄高點進發。