沙國銷往亞洲油價 連四個月調漲

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布延長減產隔日後，沙國小幅調漲 10 月銷往亞洲和美國的的原油價格，為連續第四個月上漲。

沙國國營石油公司 Saudi Aramco 把 10 月裝船的阿拉伯輕質原油對亞洲的官訂售價 (OSP)，較 7 月調高每桶 10 美分，比阿曼 / 杜拜報價溢價 3.60 美元。最新報價創 12 月以來高點，但小於分析師預估的 30 美分。

沙國的 OSP 通常會決定伊朗、科威特和伊拉克的油價，進而影響銷往亞洲約 900 萬桶原油的價格。

此外，Aramco 銷往美國的所有等級原油全面調漲 20 美分，創歷史新高價。

沙國本周二宣布將把減產措施延長到今年 12 月，每日產量約 900 萬桶，為多年來低點。俄羅斯也把限產措施延長實施到今年年底。

此舉拉抬油市信心，可望讓今年有個強勁的結束。經過好幾個月減產，布蘭特原油期貨近日突破每桶 90 美元，部分交易員預估將漲至每桶 100 美元。

另一方面，歐洲買家鬆了口氣，經過好幾個月的大幅調漲後，沙國這回宣布把銷往歐洲原油的官訂售價調降 10 美分，儘管這在歷史上仍處於相對高的價格。

沙烏地在歐洲的顧客早已紛紛尋找替代油品，改用含硫量較低的原油。

沙國減產主要削減的是含硫量高的原油品種，這種油的價格今年飆漲，導致基準的布蘭特原油期貨報價有時候低於中東的較低品質油價。