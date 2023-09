〈航太國防展〉雷虎秀肌肉 T400中長程無人機採美軍作戰用規格

2023 年台北航太國防展睽違 4 年今 (14) 日盛大開幕,國內無人機領導廠商雷虎 (8033-TW) 展示創新研發成果—T400 中長程無人直升機,由於此機型規格類似美國海軍陸軍、北約各國海軍使用的無人機,搭載奧地利 Rotax 912 航太等級發動機,勢必是展場上最受矚目的亮點之一。

T400 中長程無人直升機去年正式通過經濟部「軍民通用無人機能量籌建計劃」審議,象徵雷虎獲政府支持,正式進軍全球國防軍工產業,雷虎表示,將透過軍民兩用無人直升機為國防和民用領域帶來多功能應用。

此次 T 400 無人直升機最大亮點是,配備奧地利 Rotax 912 航太等級發動機,此款發動機同受土耳其的拜卡 Bayraktar TB2 無人機採用;TB2 為土耳其最強大的軍用無人機,創造土耳其航空史上滯空時間最長紀錄,近年協助烏克蘭抗俄一戰成名,是烏軍抗俄的重要要角,有效精準摧毀多個俄羅斯高速船艦。

而雷虎的 T400 中長程無人直升機,由於搭載 Rotax 912 內燃機,可從陸地移動載具或從軍艦上起飛,具備海岸巡防及國土防衛功能,並可進行遠距離偵查任務。

此外,T 400 可搭載多種雷達系統,包括美國 IMSAR 雷達產品及高功能的雲台和 AI 攝影機模組,成為綜合性無人直升機解決方案。

雷虎強調,目標將 T 400 無人直升機打造成類似美國海軍陸軍使用現役 MQ-8 無人直升機、奧地利 Schiebel 供北約各國海軍使用的無人直升機多功能平臺,令軍事和民用領域應用範圍更廣。

除了在台北展出,雷虎已安排 10 月 9 日在美國首府華盛頓舉辦的美國軍工展 (AUSA, Association of the United States Army Annual Meeting and Exhibition 2023) 上展示 T 400,雷虎樂觀看待,將吸引更多國際買家的關注,滿足各國對此高性價比無人直升機強勁市場需求。