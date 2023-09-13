航太國防展拚接單 漢翔：3天規劃20多個商務洽談

睽違 4 年的台北國際航太暨國防工業展將於明 (14) 日至 16 日於南港展覽館盛大舉行，航太零組件大廠漢翔 (2634-TW) 今 (13) 日透露，3 天展會期間將與 20 多家國內外廠商，進行商務洽談，力拚取得更多大單。

漢翔說明，配合政府六大核心戰略產業，以國防自主和建立產業供應鏈為主軸參展，除了與國人分享國防自主政策執行的成果，也將向全球專業商務人士展示台灣製造的實力。

此次航太公會館中，漢翔與國內其他 12 家展商共同展出，面積僅次於國防館，公會夥伴力拚訂單滿載而歸。

漢翔透露，在 3 天的展會期間，將與 20 多家國內外廠商進行商務洽談，尋求合作。

漢翔於展會中設定 5 個方向，包括勇鷹號實現國機國造、為國軍提升即時作戰能力、民用航太業務技術展示、台灣航太走向國際、拓展能源版圖並跨足文創和醫療。

漢翔進一步說明，第一，本次展示勇鷹號高教機相關展品，代表漢翔在軍用飛機的研發製造、全機系統整合能量。

第二，漢翔展出自主維修類，現場安排專業人員進行 F-16V 型機能量籌補執行現況簡介、UH-60M 維修能量簡介簡報。

第三，漢翔提出關鍵技術類，陳展民用航空業務亮點，包括 Airbus A320 複合材料機腹整流罩、衝壓進氣道與發動機艙組合件；至於發動機艙組合件，則展示漢翔研發的樹脂轉注成型和具消音功能的複材結構能量。

第四，展示產業供應鏈與智慧製造，漢翔說明，此區是國家未來發展航太實力、走向國際的關鍵，陳列國內各廠商參與勇鷹機結構件與系統件的發展成果，如進氣道唇、液壓岐管、數據鏈路通信機、抬頭影像顯示器等。

第五，漢翔多角化經營，展示科技服務範疇的能源業務現況，以及 100% 持股子公司翔園文旅的醫療輔具產品。

漢翔強調，今年在民用、國防和科技服務三大業務，均有大幅斬獲，面對未來的各式挑戰，看好台灣國家隊前景可期。