〈台股盤前要聞〉台積電除息、實質總薪資衰退 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台積電 等 5 檔個股將在明 (14) 日進行除息交易，相關股票除息後，預計大盤指數將蒸發 25 點；主計總處公布前 7 月全體受僱員工經常性薪資平均為 45381 元，剔除物價因素後，實質總薪資 56338 元，年減 0.67%，是 7 年來同期首見負成長。以下是今 (14) 日必看重要財經新聞。

台積電等 5 檔個股 9/14 除息 大盤估蒸發約 25.71 點

包括台積電 (2330-TW) 等 5 檔個股將在明 (14) 日進行除息交易，相關股票除息後，預計大盤指數將蒸發 25.71 點。 閱讀全文...

我前 7 月實質總薪資衰退 7 年來首見

主計總處昨 (13) 日公布前 7 月全體受僱員工經常性薪資平均為 45381 元，年增 2.47%，總薪資 61600 元，年增 1.57%，不過，剔除物價因素後，實質經常性薪資 41504 元，年增僅 0.21%，實質總薪資 56338 元，更年減 0.67%，是 7 年來同期首見負成長，顯示通膨吃掉薪水漲幅。閱讀全文...

力旺超車大立光 成台股第三高價股

矽智財大廠力旺 (3529-TW) 受惠手機相關客戶需求回溫，法人看好，下半年營收、營益率將逐季復甦，昨 (13) 日受惠買盤挹注，股價終場攻上漲停板 2060 元，一舉站回季線、半年線，也超車大立光 (3008-TW)，成為台股第三高價股。閱讀全文...

〈i15 電信商拚場〉預約量成長逾 7 成 Pro Max 首波上市將供不應求

遠傳 (4904-TW) 為首家開放蘋果 iPhone 15 系列新機預約的電信商，根據內部統計，整體預約量較去年同期成長超過 7 成，又以 iPhone 15 Pro Max 最受歡迎；台灣大 (3045-TW) 個人用戶事業商務長林東閔昨 (13) 日透露，Pro Max 首波上市一定供不應求。閱讀全文...

〈大同能源布局〉與歐洲能源交易所簽署 MOU 聚焦四大方向

大同 (2371-TW) 為擴大能源事業海外市場，今 (13) 日與歐洲能源交易所 (EEX) 簽署戰略合作備忘錄 (MOU)，雙方將在資訊共用、企業服務、共同活動與協同推廣等四大方向進行合作。閱讀全文...