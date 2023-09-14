友霖首度進軍泰國 結盟B.L. HUA上市過動症新藥

友華集團 (4120-TW) 旗下友霖生技 (4166-TW) 宣布，與泰國醫藥公司 B.L. HUA 簽訂合作協議，將在泰國上市自行研發的過動症新藥 Methydur，此次合作也是友華集團的產品首次進軍泰國市場。

Methydur 是友霖與美國公司 DURECT Corporation 共同研發出的注意力不足過動症 (ADHD) 新藥，2018 年在臺灣獲得上市許可，後續也授權外銷至韓國，此次再進入泰國。

友霖總經理黃春桐說，Methydur 是友霖生技運用多層次藥物控制釋放技術所開發出的新劑型新藥，可以結合短效與長效藥物的優點，藥物會分不同的時間緩慢釋放，可降低兒童在學校給藥的困擾與療效不足的問題，降低服藥的不便。

根據市場調查指出，泰國注意力不足過動症 (ADHD) 的盛行率約為 4.2-8.1%；此外，2022 年泰國 ADHD 藥品市場規模達 1200 萬美元，預期 2030 年可以增至 1600 萬美元。

B.L.HUA & Co., LTD 成立於 1923 年，目前有超過 400 名員工，製造並銷售的藥品包括醫院、診所及藥局的處方藥；並引進及經銷丹麥、德國、法國等世界各國的藥品及醫材，治療領域包括精神、神經、消化道、泌尿及骨科等。

黃春桐指出，B.L. HUA 具有百年歷史的醫藥公司，長期經營精神神經藥物領域，與歐洲知名藥廠合作，並在中南半島許多國家有完整的銷售網絡。友霖的發展策略是將自行開發生產的產品，積極推廣到海外，因此透過雙方合作在泰國註冊、銷售推廣友霖的過動症新藥，是友華深化東南亞市場布局的關鍵。

B.L. HUA 表示，公司長期深耕精神神經領域用藥，獨家代理世界多國藥品，此次與友華簽署合作協定，引進注意力不足過動症新藥，不僅能進一步豐富產品線，提升市場競爭力，更能造福泰國的 ADHD 患者。