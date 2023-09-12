鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.61億美元，Stargate Finance(STG)24小時漲幅達8.34%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格25,765.61美元，24小時漲跌幅-0.16%；以太幣(ETH)現報價格1,577.91美元，24小時漲跌幅-1.84%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.61億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.51億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.92億美元。

24小時漲幅：Stargate Finance(STG)24小時漲幅8.34%；SFP(SFP)24小時漲幅7.42%；WRX(WRX)24小時漲幅5.37%。

24小時跌幅：Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅9.63%；Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅6.65%；Selfkey(KEY)24小時跌幅4.82%。

近一週漲幅：DODO(DODO)近一週漲幅22%；Wing Token(WING)近一週漲幅21.8%；LPT(LPT)近一週漲幅21.3%。

近一週跌幅：Multichain(MULTI)近一週跌幅85.6%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅42.9%；STORJ(STORJ)近一週跌幅25.6%。

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