鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.89億美元，VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅達15.5%
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,519.23美元，24小時漲跌幅+1.80%；以太幣(ETH)現報價格2,385.48美元，24小時漲跌幅+2.08%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.89億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.14億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.1億美元。
24小時漲幅：VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅15.5%；ALPINE(ALPINE)24小時漲幅11.7%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時漲幅8.25%。
24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅28.5%；SuperVerse(SUPER)24小時跌幅13.1%；DAR(DAR)24小時跌幅12%。
近一週漲幅：Selfkey(KEY)近一週漲幅32.8%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅30.7%；Cyber(CYBER)近一週漲幅30.1%。
近一週跌幅：FTT(FTT)近一週跌幅35.8%；VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅15.6%；UMA(UMA)近一週跌幅9.7%。
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