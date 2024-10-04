鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.89億美元，VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅達15.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 17:15

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24小時漲幅：VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅15.5%；ALPINE(ALPINE)24小時漲幅11.7%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時漲幅8.25%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅28.5%；SuperVerse(SUPER)24小時跌幅13.1%；DAR(DAR)24小時跌幅12%。

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近一週漲幅：Selfkey(KEY)近一週漲幅32.8%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅30.7%；Cyber(CYBER)近一週漲幅30.1%。