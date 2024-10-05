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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.38億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-05 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,217.98美元，24小時漲跌幅+1.14%；以太幣(ETH)現報價格2,422.91美元，24小時漲跌幅+1.57%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.38億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.38億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.77億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Ark(ARK)24小時跌幅17.6%；DEGO(DEGO)24小時跌幅17.2%；Saga(SAGA)24小時跌幅10.9%。


近一週漲幅：Selfkey(KEY)近一週漲幅30.5%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅27.3%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅26%。

近一週跌幅：FTT(FTT)近一週跌幅41.7%；VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅13.9%；TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅10.2%。

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