鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.38億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-05 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Ark(ARK)24小時跌幅17.6%；DEGO(DEGO)24小時跌幅17.2%；Saga(SAGA)24小時跌幅10.9%。

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近一週漲幅：Selfkey(KEY)近一週漲幅30.5%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅27.3%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅26%。